英会話イーオン、オンライン校キッズクラス、高校生以上クラスにて2026年1月英検（R）試験に向け「英検（R）対策直前コース」全6回開講

株式会社イーオン

英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）は、2026年1月25日（日）に行われる英検（R）に向けて、オンライン校のキッズクラス及び高校生以上のクラスで「英検（R）対策直前コース」を開講します。本コースでは、一緒に一次試験の問題を解きながら問題に慣れ、解き方のコツを学びます。解いた問題の解説もあるので、英語の理解も深まります。

現在、イーオンの日本人講師の約8割がTOEIC（R）900点以上、英検（R）1級のいずれか、または両方を取得しており、24年度からの2年間でそれぞれの取得率100%にするべく強化しています。その講師陣が自信をもってサポートいたします。

イーオンは、世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートしてまいります。

■キッズ（オンライン英検（R）対策コース）

https://www.aeonet.co.jp/kids/eiken_online.html?tab=js-tabPanel__content2(https://www.aeonet.co.jp/kids/eiken_online.html?tab=js-tabPanel__content2)

■高校生以上（オンライン英検（R）対策コース）

https://www.aeonet.co.jp/course/eiken_online.html?tab=js-tabPanel__content2(https://www.aeonet.co.jp/course/eiken_online.html?tab=js-tabPanel__content2)

■イーオンの英検（R）対策コース 4つの強み

- 英検（R）に精通した日本人講師から学べるイーオンには、英検（R）1級合格の講師が多数在籍しています。経験豊富な講師から学ぶことで合格の近道に！- 弱点を克服し英検（R）合格に向けたレッスンレッスンは単語、文法、長文空所補充・内容一致、英作文、リスニングなど一次試験の内容を網羅しています。- 英検（R）二次試験対策も個別に対応できる二次試験の個別レッスンもございます。英会話学校ならではの本格的なスピーキングレッスン！※二次対策は別途お申し込みが必要です。- 資格試験に熟知した旺文社の教材を使用レッスンでは旺文社のテキストを使用しています。英検（R）の解き方のコツをつかむためにおすすめな教材です。

■概要：レッスンは日本人講師が担当いたします。（講師、内容が変更になることがございます。）

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

