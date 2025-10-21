エスクリECサイト　アニクリオンラインストア「2025年 いい夫婦の日フラワーギフト」販売スタート！

株式会社エスクリ

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：渋谷守浩、東証スタンダード／証券コード 2196 以下、エスクリ）は、自社運営のECサイト「アニクリオンラインストア」にて、『2025年 いい夫婦の日フラワーギフト』の販売を開始いたしました。

エスクリは、ご夫婦間で感謝や愛情を伝える大切な機会である「いい夫婦の日」にフラワーギフトをご提案することで、ご結婚式後もおふたりの人生に寄り添う存在でありたいと考えています。

2025年 いい夫婦の日フラワーギフト ～ふたりの時間を贈る、いい夫婦の日。～

販売期間 ：2025年10月10日（金）12:00 ～ 11月17日（月）9:00まで

いい夫婦の日フラワーギフト 特集ページ :https://www.anicrit-store.jp/pages/20251122_2アニクリオンラインストア :https://www.anicrit-store.jp/

商品ラインナップ

そのまま飾れるブーケ 4,400円（税込・送料別）

夫婦の日には情熱の赤を――赤いバラに添えるのは、さわやかに香るユーカリ。華やかさの中に安らぎを感じられるブーケです。スタンドタイプのポットでラッピングされており、花瓶に入れ替える必要がなく『届いたまま飾る』ことができます。特別なメッセージを添えて、大切な方へ贈るのにふさわしいギフトです。詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_standbouque_01

そのまま飾れるブーケ + SOW EXPERIENCE「クルージングチケット」16,280円～（税込・送料別）

華やかなフラワーギフトと「SOW EXPERIENCE クルージングチケット」をセットにしました。自宅で楽しむ花の彩りと、クルーズ体験という二つの贈り物を通じて、記憶に残る感動の時間をお届けします。詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_standbouque_02

そのまま飾れるブーケ+SOW EXPERIENCE「レストランギフト」27,500円～（税込・送料別）

華やかなフラワーギフトと「SOW EXPERIENCE レストランギフト」をセットにしました。花と美食で織りなす、記念日の贈り物。贈られた瞬間の喜びから、レストランでの特別な体験まで、心に残るひとときをトータルで届けることができます。詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_standbouquet_06

そのまま飾れるブーケ+記念日フォト 42,900円（税込・送料別）

華やかなフラワーギフトに、フォト撮影体験を組み合わせた特別セット。贈られたその日から楽しめる花と、人生の節目を記録するフォト体験。記念日や家族の節目にふさわしい、新しいギフトのかたちをご提案します。詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_standbouque_09

そのまま飾れるブーケ+キャラメルサンド 5,550円（税込・送料別）

花とスイーツで彩る、心満たされる贈り物。フラワーギフトに「THE SWEETS キャラメルサンド」を組み合わせたセットは、華やかさと美味しさを同時に楽しめる贈り物です。大切な人への感謝やお祝いに、ひときわ特別な時間をお届けします。詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_standbouque_10赤バラ花束 33本｜33,550円（税込・送料別）

生まれ変わっても一緒にいたい――

33本のバラの花言葉は「生まれ変わっても一緒にいたい」。

深い想いを込めて贈りたいという方にぴったりの花束です。

詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_es-lapf-33赤バラ花束 11本｜11,550円（税込・送料別）

私の最愛の人へ――

11本のバラの花言葉は「最愛の人」。

赤いバラは「愛情」や「情熱」の象徴です。

かけがえのない存在であることを伝える花束をご用意しました。

詳細を見る :https://www.anicrit-store.jp/products/20251122_es-lapf-11

※掲載価格はすべて税込です。送料は別途申し受けます。

