i-dle、神戸で日本ツアーを華やかにフィナーレ。「多くのファンが大きな力に…これからも共に」

i-dle（読み：アイドゥル）が、デビュー後初となる日本アリーナツアーを盛況のうちに終えた。

メンバーのMIYEON、MINNIE、SOYEON、YUQI、SHUHUAは、10月18日・19日の2日間、兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBEにて 「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [ 逢い-dle ]」を開催。 満員の観客の中、迫力あるバンドライブとパフォーマンス、そしてファンの心を掴む多彩なセットリストで会場を熱狂させた。

神戸公演では、最近リリースされた日本EP『i-dle』のタイトル曲「どうしよっかな」でオープニングを飾った。 『i-dle』は発売直後、オリコンデイリーチャートで1位を獲得し、各種グローバルチャートでも上位を席巻。 特に18日付では再びオリコンデイリーチャートの1位に返り咲き、日本ツアーとともに好調な勢いを続けている。

ライブでは、『i-dle』の収録曲「愛せなかった世界へ永遠にじゃあね」「Invincible」をはじめ、「Queencard」「Fate (Japanese ver.)」「Klaxon」「Wife」「Girlfriend」「Allergy」「Never Stop Me」「MY BAG」「TOMBOY」「Good Thing」など、代表曲の数々を披露した。

さらに「LATATA」「HANN」「Senorita」「Uh-Oh」「DUMDi DUMDi」といったヒット曲を日本語バージョンで熱唱し、現地ファンに特別な思い出をプレゼントした。 また、先月リリースされたYUQIのソロ曲「M.O.」を即興で一部披露し、来月発売を控えるMIYEONのソロアルバムにも言及するなど、期待を高めた。

メンバーは「どこへ行ってもこんなに多くのファンの皆さんに会えることが本当に大きな力になります」と語り、「今回の公演で出会えたすべてのNEVERLANDが、これからもずっと笑顔でいられるよう努力します。これからも信じて、一緒に歩んでください」と感謝の気持ちを伝えた。

「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [ 逢い-dle ]」はi-dleにとって初の日本ツアーで、“逢い-dle（アイ-ドゥル）”というタイトルには「NEVERLANDに会うための冒険」という意味が込められている。 今月4日・5日のさいたまスーパーアリーナ公演で幕を開け、神戸のGLION ARENA KOBEで華やかにフィナーレを飾った。また、19日の公演はオンラインで生配信され、海外のファンもツアーのラストを共に楽しんだ。

i-dleはこれまで、NHKの人気音楽番組『Venue 101』への出演や『SUMMER SONIC 2025』への出演などに続き、今回の初の日本アリーナツアーを成功裏に終え、日本での独自の存在感をさらに確立した。

