【CASETiFY】ミッフィーの新コレクションでCASETiFYから愛らしいテックアクセサリーをお届け

Casetagram Limited「Miffy x CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とのコラボレーションによる新コレクション「Miffy x CASETiFY」を発表します。2025年に70周年を迎えるミッフィーの節目をお祝いして、切手や手紙、クラシックなモチーフを取り入れた遊び心あふれるデザインが登場。懐かしさと愛らしさが詰まったコレクションです。

本コレクションは2025年10月23日(木)日本時間17時に発売です。

1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では“ナインチェ”）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けています。

本コレクションでは、世界を魅了しているミッフィーの人気を際立たせながら、手書きの手紙やヴィンテージ切手の温もりを感じさせる要素を取り入れ、日常のテックアクセサリーをパーソナルで表現豊かな“思い出の品”へと昇華させています。封筒をイメージした「Dear ミッフィー レター」デザインは、CASETiFYの人気フォント「Milano」で名前やメッセージをカスタマイズできる特別仕様。ミッフィーの切手デザインをコラージュしたケースをはじめ、遊び心あふれる郵便デザインをあしらったケース、ミッフィーのシグネチャーフォントも登場し、自分好みに個性を表現できるラインナップを展開します。

「Miffy x CASETiFY」コレクション

また、ミッフィーの象徴的なカラーパレットであるブルーナカラー（赤・黄・青・緑）を基調にしたデザインも登場。背面に透明のカットアウトを施し、スマートフォン本体のカラーやミラー仕上げをのぞかせることで、ミニマルなデザインに遊び心をプラスしています。ミッフィーの母国オランダを象徴するチューリップをあしらったケースや、パール調の加工を施したプレートにミッフィーの目と口が描かれた上品なケースも展開します。さらに、70周年を記念したビーズチャームやキャラクタービーズが付いたスマホストラップもラインナップに加わり、コレクター必見のアクセサリーを取り揃えています。

スマホケースのほかにも、イヤホンケースやLaptop ケース、MagSafe対応アクセサリー（ワイヤレス充電器、MagSafeウォレット、グリップスタンド、カードホルダースタンドなど）も登場し、ミッフィーの魅力をさまざまな形で楽しめます。

本コレクションはCASETiFY公式オンラインストアで10月23日(木)日本時間17時に発売開始いたします。

「Miffy x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

「Miffy x CASETiFY」コレクション

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 5,280円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：10月23日(木)日本時間17時

実店舗 一般発売：10月23日(木)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFYオンラインストア、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/miffy