しまむら、映画『平場の月』とのコラボキャンペーンを10/22（水）より開催！抽選で映画鑑賞券や映画グッズをプレゼント！

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、ファッションセンターしまむらで11/14（金）公開の映画『平場の月』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■ファッションセンターしまむら×映画『平場の月』コラボキャンペーン開催

11/14（金）公開の映画『平場の月』とのコラボキャンペーンを10/22（水）より実施します。

埼玉が舞台の映画『平場の月』と、同じく埼玉に本社を置く「株式会社しまむら」がキャンペーンを通じて、埼玉を盛り上げていきます。

■キャンペーン概要

●第1弾（10/22～11/ 3）

しまむら公式アプリ会員証をご提示の上、期間中に税込合計5,000円以上をお買い上げいただき、アプリ会員特典よりチケットを5枚使用して応募された方に、抽選で映画『平場の月』ペア鑑賞券（ムビチケ）または、平場（バ）ッグ（非売品）と原作文庫本のセットをプレゼントします。

●第2弾（11/ 4～11/30）

しまむら公式アプリをとしまむら公式LINEアカウントを連携の上、しまむらLINEのトーク画面にあるメニューボタンから、『平場の月』キャンペーンに応募するボタンをタップして応募された方に、抽選でしまむらグループ商品券3,000円分または、平場（バ）ッグ（非売品）と原作文庫本のセットをプレゼントします。

●キャンペーン特設サイト

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/cont/hirabanotsuki/

■映画『平場の月』について

【STORY】

妻と別れ、地元に戻って印刷会社に再就職し、平穏に日々を生活する、青砥健将(あおとけんしょう)。

青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子(すどうようこ)は、夫と死別し地元に戻ってきた。

再び出逢った二人は、少しずつ、離れていた時を埋めていく―― 。

ある日、アパートの部屋から月を眺めていた須藤。

「お前、あのとき何考えてたの？」

青砥にそう問われ、

「夢みたいなことだよ。夢みたいなことをね、ちょっと」

そう答えた須藤。

再び、自然に惹かれ合うようになった二人。

やがて未来のことも話すようになるのだが・・・。

【作品詳細】

映画『平場の月』

公開日：2025年11月14日(金)

監督：土井裕泰

脚本：向井康介

出演：堺 雅人、井川 遥、

坂元愛登、一色香澄、

中村ゆり、でんでん、安藤玉恵、椿 鬼奴、柳俊太郎、倉 悠貴、

吉瀬美智子、宇野祥平、吉岡睦雄、黒田大輔、松岡依都美、前野朋哉、

成田 凌、塩見三省、大森南朋

主題歌：星野 源「いきどまり」(スピードスターレコーズ)

原作：朝倉かすみ「平場の月」(光文社文庫)

コピーライト：(C)2025映画「平場の月」製作委員会

映画『平場の月』公式サイト https://hirabanotsuki.jp/

