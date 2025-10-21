コンクリート・ストーン（打ちっ放し）壁面に、スタジオ・リニューアル ＆ モニター・キャンペーンも実施

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2025年10月に1階のCスタジオの壁面を従来の白壁から、コンクリート・ストーン（打ちっ放し）風にリニューアル致しました。

また、同時にモニター・キャンペーンも開催いたします。

モニター・キャンペーン

C Studio (フロア部 5.4m x 7.1m x 3.0m)

レンタル通常利用料金 @15,000円 → @7,500円 （50％割引）

＊追加スペース、機材、オペレーターなどは、別途見積りとなります。

開催期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

対象案件：すでにブッキング済の案件にも適応させていただきます。ご一報くださいませ。

適用条件：事例掲載（弊社web、営業資料、広告素材、PRTimesなど。掲載方法などは応相談可）

注意：既設テクニカルパッケージ、その他の値引きなどと、併用することは出来かねます。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から15年間で3000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム：

Zoom、VIMEO、Teams、LINE LIVE、ニコニコ生放送（公式生放送、チャンネル放送）、YouTubeライブ、Xライブ（旧：Twitterライブ）、Openrec、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、IBM Cloud Video、など国内における一般的なプラットフォーム



所有機材：

TriCasterTC2/VMC1/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD（Roland）、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel

XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R

Shure（A帯）ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB

10D、AVOLITES QUARTZ

Wirecast、VMIX、OBS、FMLE

など（詳細や料金は、別途お問合せください）



オペレーター：

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど

【360度オンラインロケハン】日程調整不要、現地に来訪なくてもいつでも！

https://my.matterport.com/show/?m=enEzQTM6Xqa



【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

（現場対応中の時間帯が多いため、問い合わせフォームにてお願い申し上げます。）

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

http://www.croak.co.jp/ （コーポレート）

http://studio.croak.co.jp/ （スタジオ）