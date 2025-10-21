【高島屋】毎年大人気のクリスマスアイテム「ノルディカニッセ」から、パステルカラーがかわいい2025年高島屋限定の新作コレクションが登場！

「ノルディカニッセ」とは…

株式会社高島屋2025年高島屋限定ノルディカニッセ

北欧デンマークの妖精“ニッセ”をモチーフにした木製人形。ニッセが住む家には幸福が訪れると考えられ、多くの方に愛されています。手のひらサイズの人形は、すべて一つひとつ手作業で仕上げられ、ふたつと同じものはありません。可愛らしい表情やポーズに魅了され、コレクターも多く、毎年新作を楽しみにされている方が多数いらっしゃいます。いつものインテリアに加えるだけでお家がクリスマス仕様に早変わりします。

高島屋限定ノルディカニッセ

今年の高島屋限定ノルディカニッセは、「HAPPY SWEET CHRISTMAS！」をテーマにした4種類が登場。高島屋9店舗(日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・大阪・京都・岡山)の店頭にて販売いたします。おいしそうなスウィーツを持ったニッセが集まり、クリスマスをお祝いします。みんなでパステルカラーにお着替えして、可愛らしくおめかししています。

［ノルディカニッセ］【高島屋限定】くるくるキャンディを持つ女の子（高さ約12cm）５,830円

バイヤーコメント

女の子の可愛らしさが際立つように、長めのワンピースの裾につけたレースで、おめかししました。キャンディにもリボンをつけて、さらに可愛らしく仕上げました。

［ノルディカニッセ］【高島屋限定】チョコケーキが大好きなサンタ（高さ約14cm）7,150円

バイヤーコメント

クリスマスと言えばやっぱりケーキ！フォークを手に、今にもケーキを食べ始めそうな食いしん坊なサンタさんがクリスマスを楽しむ気持ちを盛り上げてくれます。

［ノルディカニッセ］【高島屋限定】いちごのサンタをどうぞの女の子（高さ約14cm）7,150円

バイヤーコメント

クリスマスらしいいちごのサンタスウィーツを持ったベリー色の洋服を着た女の子。みんなのクリスマス気分を盛り上げるため、サンタスウィーツをみんなに配ってくれます。

［ノルディカニッセ］【高島屋限定】リングドーナツを持つ男の子（高さ約12cm）5,940円

バイヤーコメント

クリスマスを楽しみに待つときめく気持ちを表現して、きらきら光る星のトッピング付のドーナツを持ってもらいました。ふっくらとおいしそうなドーナツの仕上げにもこだわりました。



