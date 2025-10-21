2025年10月25日（土） 大宮こども専門学校が「ノーザンハートきたまち秋まつり」に参加します
学校法人三幸学園が運営する大宮こども専門学校（所在地：埼玉県さいたま市）は、2025年10月25日（土）・26日（日）に開催される地域イベント「ノーザンハートきたまち秋まつり」に参加し、初日の25日（土）に学生による体験ブースを出店いたします。
※昨年の様子
ノーザンハートきたまち秋まつり
「ノーザンハートきたまち秋まつり」は、“きたまち”の魅力をさらに高めることを目的に、地域の事業者が協力・協調して開催する恒例イベントです。
2010年（平成22年）に「ノーザンハートきたまち発展会まちづくり協議会」の理念・方向性を継承してスタートし、春と秋に合同イベントを実施するなど、地域のにぎわい創出に取り組んでいます。
大宮こども専門学校は、地域と連携した産学協同の取り組みが評価され、2022年よりこのイベントへの参加が始まりました。今年も地域の皆さまと交流しながら、子どもと共に楽しめる体験を提供します。
体験ブース『射的であそぼう！』
当日は、保育業界を目指す学生たちが企画・運営する体験ブース「射的であそぼう！」を開催します。
割り箸で作った手作りの鉄砲で的を狙うゲームに挑戦し、獲得点数に応じてお菓子をプレゼント。お子さまから大人まで楽しめる内容です。
学生たちが笑顔でお迎えし、子どもとふれあいながら楽しいひとときをお届けします。ぜひご家族・ご友人と一緒にお立ち寄りください。
イベント概要
イベント名：ノーザンハートきたまち秋まつり
開催日時：2025年10月25日（土）～10月26日（日） ※雨天決行
※天候不順の場合は、内容・実施場所が変更となる場合があります。
出店日：2025年10月25日（土）
会場：さいたま市北区宮原町1丁目周辺（ステラタウン周辺）
ノーザンハートきたまち公式サイト：https://northern-heart.com/
学校概要
大宮こども専門学校
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-246-1
JR「大宮駅」西口から徒歩5分
https://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
本件に関するお問い合わせ先
大宮こども専門学校
担当：長山 千愛
TEL：048-658-0855
https://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
配信元企業：学校法人三幸学園
