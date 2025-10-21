～トランクルームで培ったWeb契約プロセスを新市場へ展開、導入室数500室を突破～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332236&id=bodyimage1】
株式会社パルマ、レンタルオフィス事業に向けた「滞納保証付き集金代行サービス」と「クラリス」の提供を拡大
累計40万契約以上に「セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）向け滞納保証付き集金代行サービス」を提供している株式会社パルマ（本社：東京都千代田区）は、2025年9月期より、当社が開発・提供するWeb在庫管理・契約システム「クラリス」をレンタルオフィス事業領域に応用し、導入室数が2025年10月時点で500室を超えたことをお知らせいたします。
提供開始の背景と概要
当社は2013年より、従来は書面によるアナログな手続きであったトランクルームの一時使用賃貸借契約を、Web上で完結できる「クラリス」の提供を開始しました。
2025年10月時点で累計導入室数は約8万室に達し、業界標準の契約システムとして地位を確立しております。
昨今、働き方の多様化やサテライトオフィス需要の高まりを背景に、レンタルオフィス市場が拡大する中、当社はこの「クラリス」を同分野向けに最適化。
利用者がオンライン上でオフィス契約を完結できる仕組みを実現し、事業者にとっても契約オペレーションを効率化できる新たなソリューションとして、2025年9月期より提供を開始いたしました。
導入実績の拡大と今後の展望
2025年3月以降、複数のレンタルオフィス事業者における導入が進み、10月時点で全国500室を超えるオフィスで「クラリス」をご活用いただいております。
提供地域は首都圏にとどまらず、東北エリアなど地方都市にも広がりを見せており、今後も導入規模は順調に拡大していく見込みです。
当社は、トランクルーム事業で培った「少額の滞納保証」と「集金代行ノウハウ」、および自社開発システムによる契約・在庫管理を一体的に提供することで、レンタルオフィス事業においても、“安定”と“効率”の両輪による経営支援を進めてまいります。
今後も都心部だけでなく全国のレンタルオフィス・シェアオフィス事業者に対して、サービス提供の拡大を積極的に推進してまいります。
【会社概要】
商号 ： 株式会社パルマ
所在地 ： 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル5階
代表取締役社長 ： 木村 純一
資本金 ： 600百万円（2025年3月31日時点）
上場市場 ： 東証スタンダード・名証メイン市場（証券コード：3461）
事業内容 ： セルフストレージ事業向けビジネスソリューションプロバイダー
オリジナルブランド：「キーピット」「ニコニコ収納庫」
コーポレートサイト： https://www.palma.jp/
IR情報 ： https://www.palma.jp/ir/news/
キーピット ： https://keep-it.jp/
ニコニコ収納庫 ： https://niconicotrunk.com/
セルフストレージ向けポータルサイト： https://niconico-trunk.com/
配信元企業：株式会社パルマ
株式会社パルマ、レンタルオフィス事業に向けた「滞納保証付き集金代行サービス」と「クラリス」の提供を拡大
累計40万契約以上に「セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）向け滞納保証付き集金代行サービス」を提供している株式会社パルマ（本社：東京都千代田区）は、2025年9月期より、当社が開発・提供するWeb在庫管理・契約システム「クラリス」をレンタルオフィス事業領域に応用し、導入室数が2025年10月時点で500室を超えたことをお知らせいたします。
提供開始の背景と概要
当社は2013年より、従来は書面によるアナログな手続きであったトランクルームの一時使用賃貸借契約を、Web上で完結できる「クラリス」の提供を開始しました。
2025年10月時点で累計導入室数は約8万室に達し、業界標準の契約システムとして地位を確立しております。
昨今、働き方の多様化やサテライトオフィス需要の高まりを背景に、レンタルオフィス市場が拡大する中、当社はこの「クラリス」を同分野向けに最適化。
利用者がオンライン上でオフィス契約を完結できる仕組みを実現し、事業者にとっても契約オペレーションを効率化できる新たなソリューションとして、2025年9月期より提供を開始いたしました。
導入実績の拡大と今後の展望
2025年3月以降、複数のレンタルオフィス事業者における導入が進み、10月時点で全国500室を超えるオフィスで「クラリス」をご活用いただいております。
提供地域は首都圏にとどまらず、東北エリアなど地方都市にも広がりを見せており、今後も導入規模は順調に拡大していく見込みです。
当社は、トランクルーム事業で培った「少額の滞納保証」と「集金代行ノウハウ」、および自社開発システムによる契約・在庫管理を一体的に提供することで、レンタルオフィス事業においても、“安定”と“効率”の両輪による経営支援を進めてまいります。
今後も都心部だけでなく全国のレンタルオフィス・シェアオフィス事業者に対して、サービス提供の拡大を積極的に推進してまいります。
【会社概要】
商号 ： 株式会社パルマ
所在地 ： 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル5階
代表取締役社長 ： 木村 純一
資本金 ： 600百万円（2025年3月31日時点）
上場市場 ： 東証スタンダード・名証メイン市場（証券コード：3461）
事業内容 ： セルフストレージ事業向けビジネスソリューションプロバイダー
オリジナルブランド：「キーピット」「ニコニコ収納庫」
コーポレートサイト： https://www.palma.jp/
IR情報 ： https://www.palma.jp/ir/news/
キーピット ： https://keep-it.jp/
ニコニコ収納庫 ： https://niconicotrunk.com/
セルフストレージ向けポータルサイト： https://niconico-trunk.com/
配信元企業：株式会社パルマ
プレスリリース詳細へ