¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¹âÄÐ±ØÁ°¹»¤Ë¤ÆM1NON¤Î¿·¥¯¥é¥¹³«¹Ö¡ª
¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¿·¥¯¥é¥¹¡ÊÃ´Åö¡§M1NON¡Ë¤ò11·î2Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://re-dia.jp/blog/takatsukiekimae-newclass-m1non/
¡Î¹Ö»Õ¡Ï
M1NON
¡ÎÃ´Åö¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ï
Ëè½µÆüÍËÆü
9:00～10:00 ¥ê¥È¥ë
10:15～11:30 ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹ÆþÌç
¢£¹Ö»Õ·ÐÎò
¤â¤â¥¯¥í ¥ì¥Ë¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
BEATNIXS Highschool ½Ð±é
·îÌë¤Ë¥À¥ó¥¹ ¥ß¥ßÌò
Lugz¡õJere¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
ÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ ½Ð±é
AISHA¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
³ØÀ¸¥é¥ó¥¦¥§¥¤ 8°ÌÄÌ²á
eat¡Ä
¢£¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª´ðÁÃÅù¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹lesson¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ
ÂÎ¸³¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/106/93?date_from=2025-11-01
³ºÅö¥¯¥é¥¹¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¿·µ¬³«¹ÖÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾°¡¢11·îµÙ²ñ¤ÎÊý¤È¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«±Û¥Á¥±¥Ã¥È¤ä1²ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¹âÄÐ±ØÁ°¹»¤Ø¡Ù
½é²óÂÎ¸³ÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¸«³Ø¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¶µ¼¼Ì¾¡§¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¹âÄÐ±ØÁ°¹»
½êºßÃÏ¡§¢©569-0803¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¹âÄÐÄ®15-19 ¥»¥ó¥¿ー³¹Æâ3F
ºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ¹âÄÐ»Ô±Ø¤«¤é3Ê¬/JR¹âÄÐ±Ø¤«¤é7Ê¬
³«¹ÖÍËÆü¡§ÅÚ¡¦Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/takatsuki-ekimae/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331950&id=bodyimage1¡Û
[¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï]
ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇÌó17¹»¤ò±¿±Ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦ËÅÄ»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢2024Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤â¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·ICC¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÌÚ¡¡ÐÒÊ¿
½êºßÃÏ ¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·¡¡ICC¥Ó¥ë5³¬
»ñËÜ¶â 500Ëü±ß
ÀßÎ©Æü 2011Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È/¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëFC»ö¶È
URL https://sl-i.co.jp/
2022Ç¯¤è¤ê¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
HP¡§https://re-dia.jp/blog/takatsukiekimae-newclass-m1non/
¡Î¹Ö»Õ¡Ï
M1NON
¡ÎÃ´Åö¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ï
Ëè½µÆüÍËÆü
9:00～10:00 ¥ê¥È¥ë
10:15～11:30 ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹ÆþÌç
¢£¹Ö»Õ·ÐÎò
¤â¤â¥¯¥í ¥ì¥Ë¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
BEATNIXS Highschool ½Ð±é
·îÌë¤Ë¥À¥ó¥¹ ¥ß¥ßÌò
Lugz¡õJere¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
ÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ ½Ð±é
AISHA¤µ¤ó ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
³ØÀ¸¥é¥ó¥¦¥§¥¤ 8°ÌÄÌ²á
eat¡Ä
¢£¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª´ðÁÃÅù¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹lesson¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ
ÂÎ¸³¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/106/93?date_from=2025-11-01
³ºÅö¥¯¥é¥¹¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¿·µ¬³«¹ÖÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾°¡¢11·îµÙ²ñ¤ÎÊý¤È¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«±Û¥Á¥±¥Ã¥È¤ä1²ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¹âÄÐ±ØÁ°¹»¤Ø¡Ù
½é²óÂÎ¸³ÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¸«³Ø¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¶µ¼¼Ì¾¡§¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¹âÄÐ±ØÁ°¹»
½êºßÃÏ¡§¢©569-0803¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¹âÄÐÄ®15-19 ¥»¥ó¥¿ー³¹Æâ3F
ºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ¹âÄÐ»Ô±Ø¤«¤é3Ê¬/JR¹âÄÐ±Ø¤«¤é7Ê¬
³«¹ÖÍËÆü¡§ÅÚ¡¦Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/takatsuki-ekimae/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331950&id=bodyimage1¡Û
[¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï]
ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇÌó17¹»¤ò±¿±Ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦ËÅÄ»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢2024Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤â¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·ICC¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÌÚ¡¡ÐÒÊ¿
½êºßÃÏ ¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·¡¡ICC¥Ó¥ë5³¬
»ñËÜ¶â 500Ëü±ß
ÀßÎ©Æü 2011Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È/¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëFC»ö¶È
URL https://sl-i.co.jp/
2022Ç¯¤è¤ê¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø