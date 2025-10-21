中国の大人気MOBAスマホゲーム『王者栄耀』より、Gift+シリーズ「孫尚香 時の恋人Ver.」フィギュアが登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『Gift+ 王者栄耀 孫尚香 時の恋人Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

●Gift+ 王者栄耀 孫尚香 時の恋人Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193147&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■Gift+ 王者栄耀 孫尚香 時の恋人Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：6,600円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：Myethos

【スケール】1/8

【サイズ】全高：約218mm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

「いつか、あなたが戻ってきて、この手紙を見つけてくれる。その時、私は未来であなたを待っている。」

中国の大人気MOBAスマホゲーム『王者栄耀』より、Gift+シリーズ「孫尚香 時の恋人Ver.」が1/8スケールフィギュアで登場！

ラブレターを手に、少し首をかしげた彼女は、ツンデレな表情の奥に恥じらいをのぞかせます。

頬はほんのりと染まり、軽く噛んだ唇には愛らしい強がりが滲みます。

青からピンクへと移ろうグラデーションのツインテールは風になびき、ニットとチェック柄スカートは精緻な造形で実在感ある質感を再現。

柔らかな光沢を帯びたダッフルコートが、少女らしい可憐さをいっそう引き立てます。

透明な台座にはグラデーションのラブレター柄をあしらい、まるで時空を超えた告白が足元から広がっていくかのよう。

この胸高鳴る瞬間を、ぜひお手元でお確かめください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2025 Tencent.

