ビズアップ総研「e-JINZAI」シリーズが日本e-Learning大賞にて「医療系eラーニング全国交流会会長賞」「専門人材育成特別部門賞」をダブル受賞の快挙！

株式会社ビズアップ総研

株式会社ビズアップ総研（本社：東京都港区、代表取締役：吉岡高広）の提供するWEB研修システム「e-JINZAI for medical welfare」と「e-JINZAI for finance」が、第22回日本e-Learning大賞において、「医療系eラーニング全国交流会会長賞」と「専門人材育成特別部門賞」の２部門でダブル受賞するという快挙を達成したことをお知らせいたします。

株式会社ビズアップ総研は、プロフェッショナル人材育成のため、良質な研修サービスの開発を追求し続けてきました。今後も、あらゆる人々が学ぶ楽しさと働く喜びを実感し、活躍できる社会を実現するため、人と組織の成長を支える価値創造に挑戦してまいります。

■医療系eラーニング全国交流会会長賞受賞「e-JINZAI for medical welfare」の概要

医療・介護・福祉に専門特化したeラーニング研修で、プロフェッショナルな医療福祉職員を育成。医療・介護・福祉の現場で必要なホスピタリティとリーダーシップなどを基本から丁寧に学べるプログラムを提供。医療福祉実務研修、階層別基礎研修など医療福祉のノウハウを中心に、幅広いテーマの動画研修で、人材育成と組織構築の二つの視点から、医療・介護・福祉の現場をサポートします。

●「e-JINZAI for medical welfare」

サイトURL：https://www.ejinzai.jp/medical_welfare/

サービス紹介ページ：https://www.ejinzai.jp/medical_welfare/elearning/

■専門人材育成特別部門賞受賞「e-JINZAI for finance」の概要

金融実務とビジネススキルを体系的に学べる金融機関向け研修。金融の現場力と専門性を高める実務直結型研修ラインナップで、金融実務に即した職務・階層・テーマ別の研修を採用。営業・本部・管理職など現場に求められるスキルと、コンプライアンスやDXなど変化に対応する専門性の両立を支援します。また資格対策では、資格の取得を通じて、金融プロフェッショナルとしての提案力・対応力を高めます。

●「e-JINZAI for finance」

サイトURL：https://finance.ejinzai.jp/

サービス紹介ページ：https://finance.ejinzai.jp/elearning/

◆「日本e-Learning大賞」とは

一般社団法人日本オンライン教育産業協会、産経新聞社が主催し、日本全国、海外から寄せられる革新的な技術やコンテンツ、eラーニング活用事例の応募作品から特に優れた作品を選出するアワードです。経済産業省、総務省、文部科学省、厚生労働省の4つの大臣賞が付与され、毎年大きな注目を集めています。

http://www.elearningawards.jp/(http://www.elearningawards.jp/index.html)

＜「e-JINZAI」シリーズの概要＞

e-JINZAIシリーズは、「サービス業」「一般企業・団体」「税理士・会計事務所」「金融機関」「自治体」「高等教育機関」「医療・福祉・介護施設」「生命保険代理店」「製造業」向けに、研修動画コンテンツであらゆるニーズにお応えする、国内最大級のeラーニングサービスです。定額学び放題で多彩な「学びの場」を提供し、全国5,000件以上で活用されています。

●e-JINZAIシリーズ URL：https://www.ejinzai.jp/

＜会社概要＞

・会社名： 株式会社ビズアップ総研（英文表記：Bizup Research Institute Inc.）

・本社 ： 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10F

・代表者： 代表取締役 吉岡 高広

・設立 ： 1998 年 10 月

・資本金： 3 億 7,600 万円

・URL ： https://www.bmc-net.jp/