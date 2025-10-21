「ワールドシリーズ進出記念グッズ」を発売！
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、MLBポストシーズン2025においてロサンゼルス・ドジャース（以下、ドジャース）と、トロント・ブルージェイズ（以下、ブルージェイズ）のワールドシリーズ進出を記念したオフィシャルグッズを、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）、以下「MLB SHOP」）にて発売しました。
ラインナップには、ワールドシリーズ連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの進出となりましたブルージェイズのワールドシリーズ2025パッチ付きリミテッドジャージをはじめ、マッチアップTシャツ、リーグ優勝記念Tシャツ、ワールドシリーズ進出記念Tシャツ、さらにワールドシリーズ進出に大きく貢献した大谷翔平選手、山本由伸投手出場記念ネーム＆ナンバーTシャツなどを展開。雑貨類も発売予定です。
連覇を狙うロサンゼルス・ドジャースと32年ぶりのワールドチャンピオンを目指すトロント・ブルージェイズ。頂上決戦の熱気を公式グッズとともにお楽しみください。
■販売サイト
MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）
※お届け日は商品ページ上でご確認ください。
※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。
※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。
※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
■商品ページ
https://www.mlbshop.jp/ja/c-17174(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17174?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-10-21)
■商品情報
【マッチアップ：ドジャース vs ブルージェイズ】
Fanatics 2025 MLB ドジャース vs ブルージェイズ ワールドシリーズマッチアップTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
【ロサンゼルス・ドジャース】
NIKE ドジャース ユニフォーム リミテッドジャージ ※ワールドシリーズ2025パッチ付き
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜30,000円（税込）
大谷 翔平
山本 由伸
Fanatics 2025 MLB ドジャース ナショナル・リーグ優勝記念ロッカールームTシャツ（選手着用）
サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
Fanatics 2025 MLB ドジャース ナショナル・リーグ優勝記念ロースターTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
NIKE 2025 MLBドジャース ナショナル・リーグ優勝記念Tシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,200円（税込）
NIKE 2025 MLBドジャース ワールドシリーズ2025 FALL CLASSIC Tシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,200円（税込）
Fanatics 2025 MLB ドジャース 大谷翔平 ナショナル・リーグ モーメントTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,000円（税込）
Fanatics 2025 MLB ドジャース 山本由伸 ナショナル・リーグ モーメントTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,000円（税込）
NIKE 2025 MLB ドジャース 山本由伸 ナショナル・リーグ コンプリートゲームTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,200円（税込）
Fanatics 2025 MLB ドジャース ワールドシリーズ出場記念ネーム＆ナンバーTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
大谷 翔平
山本 由伸
クレイトン・カーショウ
キケ・エルナンデス
【トロント・ブルージェイズ】
Fanatics 2025 MLB ブルージェイズ アメリカン・リーグ優勝記念ロッカールームTシャツ（選手着用）
サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
NIKE 2025 MLB ブルージェイズ アメリカン・リーグ優勝記念Tシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,200円（税込）
NIKE 2025 MLB ブルージェイズ ワールドシリーズ2025 FALL CLASSIC Tシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／2XL
価格 ｜6,200円（税込）
NIKE ブルージェイズ ユニフォーム リミテッドジャージ ※ワールドシリーズ2025パッチ付き
サイズ｜S／M／L／XL
価格 ｜30,000円（税込）
ウラジーミル・ゲレーロ Jr
Fanatics 2025 MLB ブルージェイズ ワールドシリーズ出場記念ネーム＆ナンバーTシャツ
サイズ｜S／M／L／XL／130／150
価格 ｜6,000円（税込）、キッズ：4,500円（税込）
ウラジーミル・ゲレーロ Jr
ジョージ・スプリンガー
※画像はイメージです。
※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。
※価格は全て税込み表記です。
ファナティクスについて
【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】
本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階
代表（マネジングディレクター）：川名 正憲
事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。
会社ホームページ ：https://fanaticsinc.com/japan
採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
公式note ：https://note.com/fanatics_japan
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.