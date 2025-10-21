『異世界旅行手帳』より、「01 新人戦士 レニー・ブラウン」プラスチックキットが再び登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PR-Production」より、『異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）』を、現在ご案内中です。
■異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）
【製品情報】
□参考価格：1,650円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：PR-Production
【サイズ】完成後全高：約125mm(台座含む)
【素材】ABS、PVC、PC
【セット内容一覧】
・本体
・差し替え顔パーツ
・額当用前髪パーツ
・PVCマント×1組
・武器パーツ×2
・盾
・差し替えソフトハンドパーツ×6組
・PVCソフトスカートアーマーセット
・折りたたみ式台座×2
・台座用シート×2
・背景カード
※画像は組み立て見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)PR-PRODUCTION
