『異世界旅行手帳』より、「01 新人戦士 レニー・ブラウン」プラスチックキットが再び登場。

写真拡大 (全12枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PR-Production」より、『異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184646&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）




【製品情報】


□参考価格：1,650円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：PR-Production


【サイズ】完成後全高：約125mm(台座含む)


【素材】ABS、PVC、PC



【セット内容一覧】


・本体


・差し替え顔パーツ


・額当用前髪パーツ


・PVCマント×1組


・武器パーツ×2


・盾


・差し替えソフトハンドパーツ×6組


・PVCソフトスカートアーマーセット


・折りたたみ式台座×2


・台座用シート×2


・背景カード




















※画像は組み立て見本です。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●異世界旅行手帳 01 新人戦士 レニー・ブラウン プラスチックキット（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184646&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)PR-PRODUCTION



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)