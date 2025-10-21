¤ª½Ð½Á¹á¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤ªÆ¦Éå¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ªÆ¦Éå»ÅÎ©¤Æ¤ÎÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¤¬10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·ÅÐ¾ì
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢Åü¼Á30g°Ê²¼¡¦±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î¿©»ö¤òÎäÅà¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤½Ð¤·¡¦Ä´Íý¡¦ÊÒÉÕ¤±¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤äÆü¾ï¤Î²È»ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤òË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¤ªÆ¦Éå»ÅÎ©¤Æ¤ÎÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥á¥Ë¥åー¤Ë¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈËþÂ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ÏÂ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢·ÜÆù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËþÂ¤Ç¤¤ë¤ªÆ¦Éå¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÄø¤è¤¤ÃÆÎÏ¤Ç¤ªÈ¤¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»ÞÆ¦¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª½Ð½Á¤¬¹á¤ëÏÂ¤Î¥½ー¥¹¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉûºÚ¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ª¥¯¥é¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¤´¤ÞÏÂ¤¨¡¢¥³ー¥ó¤Î´Å¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¡ö¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ¤ËÍÆ´ï¤Î¤Õ¤¿¤òÉ¬¤º3～4cm¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤êÇí¤¬¤·¤Æ²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️¿·¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ªÆ¦Éå»ÅÎ©¤Æ¤ÎÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ðー¥°
È¯ÇäÆü¡§10·î21Æü
±ÉÍÜ²Á¡§
¡¦¥«¥í¥êー¡¡¡¡292kcal
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡14.8g
¡¦Åü¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡21.7g
¡¦»é¼Á¡¡¡¡¡¡¡¡16.1g
¡¦±öÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡2.2g
¢¨1¸ÄÅö¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢¨±ÉÍÜÀ®Ê¬ÃÍ¤ÏÅö¼ÒÅÔ¹ç¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ë¥×¥âー¥ë¥É¡×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
Åö¼Ò¤Î¤ªÊÛÅöÍÆ´ï¤ÏÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥Ñ¥ë¥×¥âー¥ë¥É¡×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ë¥×¥âー¥ë¥É¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥Óºñ½Á¸å¤ÎÊ´¤Ç¡¢Ç³¤ä¤·¤Æ¤âÍ³²¤ÊÊª¼Á¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¡¢¤â¤·ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤âÅÚ¾í¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¼«Á³¤Ë´Ô¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤ËÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ò¹¯Èï³²¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç³¤¨¤ë¥´¥ß¤È°ì½ï¤ËÇÑ´þ¤Ç¤»þÃ»¤¬²ÄÇ½¤Ë
¥Ñ¥ë¥×¥âー¥ë¥ÉÍÆ´ï¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤È¤·¤ÆÇÑ´þ¤Ç¤¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï¥´¥ßÊ¬ÊÌ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ´Íý¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.4²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
