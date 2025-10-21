来場者の7割が外国人！

城南質屋協同組合

城南質屋古物商協同組合（所在地：東京都大田区）は、ブランドバッグ・貴金属の特別販売催事『シッチーのチャリティフェア』を、2025年11月28日（金）から30日（日）までの3日間、東京流通センターにて開催いたします。

今回で90回を迎える本催事。前回は円安の恩恵もあり、台湾・中国・フィリピン・インドネシアなどのアジア圏だけでなく、フランスやスペインからわざわざ来たという方も。

金価格高騰するも、お買い得は金製品!!

金価格がついに2万円を超えましたが、販売する商品のなかには3か月や半年前に値段を付けた在庫商品もあるので、お買い得な掘り出し物を見つける絶好のチャンス。百貨店や専門店で買うよりまだまだお買い得です!!

みなさまのご来場、心よりお待ちしております。

「シッチーのチャリティフェアについて」

このフェアは東京の城南地区の質屋を中心に首都圏の質屋が「貴金属・時

計・ブランドバッグ・毛皮・金製品・革製品」などの質流れ品や新品を含む

金融流れ品を約7万点販売するイベントです。

チャリティフェアでは価格・品質・安心に自信を持って商品をご提供いたし

ます。

また、このフェアは社会福祉への貢献も目的にしておりフェアでの収益金は

福祉団体へ寄付させていただいております。

主催：城南質屋古物商協同組合 後援：大田区

＜開催概要＞

名称：シッチーのチャリティフェア

日時：2025年11月28日(金)～30日(日)AM10:00～PM5:00（最終日PM3:00まで）

会場：平和島 東京流通センターFホール 入場無料

２０２５年６月の会場風景初日開店前は朝から行列貴金属の在庫も充実金製品の種類も豊富スマホ・白物家電も販売城南質屋古物商協同組合

主催者：城南質屋古物商協同組合

東京都大田区本羽田1-8-15

担当：田名網 TEL：03-3744-0783



広告代理店：株式会社和光エージェンシー

担当：石井 TEL：070-5563-8736

E-mail：ishii@wako-ag.com