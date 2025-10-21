¡ÚJAF°¦ÃÎ¡Û¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ìë¤ÎÂßÀÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë°¦ÃÎ»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ º£»Þ ¼Â¡Ë¤Ï¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJAF¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÂßÀÚ¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÄ±à¸å¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê·Ê¿§¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢¿Æ»Ò¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿¥ì¥Ã¥«ー¼Ö¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿JAF¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥«ー¼Ö¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÖJAF¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÎÁ¶â¤Ë1DAY¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È±àÆâ¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï14»þ¤«¤éÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
Ìë¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥²¥¹¥È»²²Ã·¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥çー¤â³«ºÅ¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
¢£Æü»þ
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë18¡§00～21¡§00¡Ê14¡§00～Æþ¾ì²ÄÇ½¡Ë
¢£²ñ¾ì
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬ÆóÃúÌÜ2ÈÖÃÏ1¡Ë
¢£»²²Ã¿Í¿ô
3,000Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
¢£±þÊç»ñ³Ê
JAF²ñ°÷´Þ¤à1¥°¥ëー¥×
¢£»²²ÃÈñÍÑ
¤ª¤È¤Ê¡Ê19ºÐ°Ê¾å¡Ë6,500±ß
¤³¤É¤â¡Ê3ºÐ～18ºÐ¡Ë4,500±ß
¢¨1DAY¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢±àÆâ¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¹þ
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ
¢£¿½¹þÊýË¡
²¼µ¥ê¥ó¥¯¡ÊJAF¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ËÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÄùÀÚ
2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://area.jaf.or.jp/area/2025/10/chubu/aichi/events/legoland-jaffestival?utm_campaign=23prtimes&utm_source=25-028&utm_medium=referral
(C)2025 The LEGO Group.