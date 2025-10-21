「DREAM MILES PASS」プロジェクト第3弾始動

日本航空株式会社

2025年10月21日

JALは、大谷翔平選手のように夢を追う方々を応援する「DREAM MILES PASS」プロジェクトの第3弾を、2025年10月21日（火）からスタートします。今回は個人だけでなくチームや複数人での応募が可能となり、仲間と共に夢に向かって挑戦する方々にも対象を広げて応援してまいります。

本プロジェクトは、JALとJALマイレージバンク（以下「JMB」）会員の皆さまが共に「移動」への支援を通じて夢の実現をサポートする取り組みで、2024年9月から2回実施しています※1。これまでに集まった夢の総距離は「59,852,470km」で地球約1,500周分に相当し、現在、第2弾の当選者の方々が「DREAM MILES PASS」の航空券を使って夢への挑戦に次々と飛び立っています※2。

第2弾では「若者に負けないぐらいの熱い夢をもった大人たち」にも対象を広げ、今回の第3弾は、これまでの応募者からの声を受けてチームや複数人での応募を可能にし、より多くの夢の実現を目指します。

第3弾は、13年前、花巻東高校に在籍していた大谷翔平選手がメジャーリーグへの挑戦を表明した10月21日に始動します。

「DREAM MILES PASS」プロジェクトは、これまでの2回の取り組みを通じて、多くのJMB会員の皆さまから共感と温かいご支援をいただき、多くの若者や挑戦者の移動をサポートし、夢の実現を応援してきました。このプロジェクトをきっかけに新たな挑戦が始まり、それぞれの夢が一歩前進したことを心から嬉しく思います。

今回の第3弾で、大谷翔平選手が「高校球児からメジャートップ選手になるまでの総移動距離892,440km分」の移動のサポートが完了する予定ですが、JALはこれからも夢を追うすべての方々の新たな一歩を後押しし、夢への挑戦を応援してまいります。

※1第1弾プレスリリース「夢を追う若者へ、JAL が 892,440ｋｍ分の移動を応援する「DREAM MILES PASS」プロジェクト始動」(https://press.jal.co.jp/ja/release/202409/008347.html)

第2弾プレスリリース「みんなの夢へとつながる、ひとつの大きなきっかけに。「DREAM MILES PASS」プロジェクト第2弾始動」(https://press.jal.co.jp/ja/release/202503/008740.html)

※2これまでの当選者の方々にご協力いただき、夢の実現に向けた渡航レポートをキャンペーンサイト(https://www.jal.co.jp/campaign/dream-miles-pass/report/)で公開しています。

【「DREAM MILES PASS」プロジェクト第3弾 Dreamer概要】

◆応募期間：2025年10月21日（火）10：00～11月20日（木） 23：59

◆応募方法：

◆対象搭乗期間：2026年2月1日（日）～2026年6月30日（火）

◆対象のお客さま：満15歳以上（中学生は含まず、義務教育を終えた方）

※当選時に、「DREAM MILES PASS REPORT 羽ばたいた夢たちの記録」に掲載のご協力をいただける方

◆賞品：JALグループ国内線往復航空券 普通席もしくはJAL国際線往復航空券 エコノミークラス

※応募したドリームパスの地点に基づいた区間の国際線航空券もしくは国内線航空券となります。

※応募時に選択した人数分となります。

※他社運航便のコードシェア便は対象外となります。

◆当選者数：応募内容とSupporterからの応援マイル数により当選者数は変動します。

【「DREAM MILES PASS」プロジェクト第3弾 Supporter概要】

◆応募期間：2025年10月21日（火）10：00～11月20日（木）23：59

◆応募方法：

◆対象のお客さま：JMB日本地区会員の方で、応募期間に当キャンペーンに参加いただいた方

◆必要マイル数：1口：500/1,000/3,000マイル

※1マイル＝1円相当として、ご協力いただいたマイル相当額をDreamerに航空券として還元します。

※Supporterとしてご参加いただいた方には大谷選手のデジタル壁紙をお送りします。

プロジェクト概要や応募方法などは「DREAM MILES PASS」キャンペーン専用サイト(https://www.jal.co.jp/campaign/dream-miles-pass/)をご覧ください。

以上