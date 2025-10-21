【まもなく発売開始】特許取得済み！手に取った瞬間温度表示！マドラー不要、全自動かき混ぜるタンブラー

株式会社SUNONE




コーヒーやココア、トレーニング用のプロテインを飲むとき、こんなことで困ったことはありませんか？


◎かき混ぜるのが面倒


◎かき混ぜた後のマドラーの置き場に困る


◎マドラーを洗うのが大変


◎市販の磁力マグカップは持ち運びには不向き


◎保温機能がなく、寒い時期はすぐに冷めてしまう


そんな悩みを一気に解決するのが「ZUANJ かき混ぜタンブラー」です！










わずか20秒でムラのない均一なドリンクが完成。まるでバリスタが淹れたような、なめらかな口当たりと豊かな味わいを、どこでも手軽に楽しめます。






シングルタップで起動モードに、ダブルタップでローターが回転を開始。2段階のスピード切替により、軽いドリンクから濃厚なプロテインまで自在にブレンドできます。


タッチ操作時には軽い振動で操作をフィードバックし、操作ミスを防ぎます。




カップ本体は二重構造（304ステンレス＋セラミック層）で最大3時間の保温・保冷を実現。寒い季節でもドリンクがすぐ冷める心配はありません。




底部には温度センサーと重力センサーを搭載しており、カップを手に取るだけで温度表示が自動で点灯。3段階の温度表示で熱すぎる飲み物によるやけども防げます。




市販の従来品はマグカップ型が多い中、本製品は完全密閉のタンブラー型を採用。激しく揺らしても中身が漏れにくく、通勤・通学やアウトドアでも安心して持ち運べます。














本製品はIP67の防水設計を採用しており、カップ全体を丸ごと水で洗浄可能。飲み残しや粉末の付着も簡単に洗い流せるため、毎日のメンテナンスが非常に楽です。




パーツも少なく、分解や組み立ての手間も最小限。忙しい朝でも手軽に清潔を保て、いつでも安心してドリンクを楽しめます。








発売情報：


発売日：2025年10月31日開始


掲載期間：2025年11月30日まで


＼CAMPFIRE限定先行販売／


割引き率の高い商品から売り切れますので、お早めにお買い求め下さい。


――――――――――――――


限定50個【39％OFF】超超速割


限定150個【33%OFF】超早割


――――――――――――――


※上記以外の割引も数量限定でご用意あり。


URL：


https://camp-fire.jp/projects/897606/view