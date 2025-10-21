¶å½£ºÇÂçµé¡ª Çä¾åUP¡¦ÈÎÂ¥¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè£³²ó ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DEXPO Ê¡²¬¡Ç25¡×¤ËÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¤Îaffluent¤¬¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡õ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿31Æü¡Ê¶â¡Ë11:20¤«¤é¥»¥ß¥Êー²ñ¾ìC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëËÜÉôÄ¹ ¿¹ÀµÂÀÏº¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Òaffluent¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â»³Í¦¼ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²ÉÍÄ®£·－£±¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£³²ó ±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DEXPOÊ¡²¬ ¡Ç25¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡¢¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÚAFFLUENT¡Û
£².Á´¹ñ°¸Ì¾ÉÕ¤Ã±ÆÈDM¥µー¥Ó¥¹¡ÚAFFLUENT DM¡Û
£³.¹ØÇãÍ½Â¬AIÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÚATAS¡Û
£´.´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÚAFFLUENT for President¡Û
¤Ê¤É
³Æ¸«ËÜ»ï¤äDM¥µ¥ó¥×¥ë¡¢·ÇºÜ»öÎã¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬Ä¾ÀÜ¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ¾ÜºÙ¡Û
¡¡²ñ´ü¡ä2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦31Æü¡Ê¶â¡Ë 9:30～17:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï09:00¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡ä¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²ÉÍÄ®£·－£±¡Ë
¡¡¾ì½ê¡ä¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡Ú¹¹ð¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÅ¸¥¨¥ê¥¢Æâ 3-2¡Û
¤Þ¤¿31Æü¡Ê¶â¡Ë11:20～11:50 ¤Ï¥»¥ß¥Êー²ñ¾ìC¤Ë¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒËÜÉôÄ¹¤Î¿¹ ÀµÂÀÏº¤Ë¤è¤ë
¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¡£
ºÇ¿·¤ÎÉÙÍµÁØ»ö¾ð¤ä¡ØAFFLUENT¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿À®¸ù»öÎã¤Ê¤É¡¢
¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤Î¤ªÇº¤ß²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡Û
¡ãÉÙÍµÁØ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×¡ä
¡¡³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë11:20～11:50
¡¡¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Òaffluent ËÜÉôÄ¹ ¿¹ ÀµÂÀÏº
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òaffluent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Á´¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØÌó100Ëü·ï¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ëaffluent¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë～¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAFFLUENT(¥¢¥Õ¥ë¥¨¥ó¥È) ¡Ù(°Ê²¼¡ØAFFLUENT¡Ù)¤ò2012Ç¯¤ËÁÏ´©¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÀéÍÕ¡¦²£ÉÍ¡¦ÀçÂæ¡Ë¤Ç·×7ÈÇ¡ÊÈ¯¹ÔÉô¿ôÌó170,000Éô¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ØAFFLUENT¡Ù¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë²è¤«¤éÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È²ÄÇ½¤Ê°¸Ì¾ÉÕ¤Ã±ÆÈDM¥µー¥Ó¥¹¡ÚAFFLUENT DM¡Û¤ò2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤äË¡¿ÍÍý»öÄ¹¤Ê¤É¤Î¼«Âð¡¢ÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯´ÉÍý¼Ô¡¢»Î¶È¡¢ÃÏ¼ç¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¥»¥°¥á¥ó¥È¤·¡¢°ì¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉDM¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯½Õ¤Ë¤ÏBIPROGY³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¹ØÇãÍ½Â¬AIÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÚATAS¡Ê¥¨¥¤¥¿¥¹¡Ë¡Û¡¢2024Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ø¤ÎDM¥µー¥Ó¥¹¡ÚÁêÂ³ÅÐµDM¡Û¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³èÈ¯²½¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÚÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Lab¡Û¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥íー¥ó¥Á¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡ØAFFLUENT¡Ù¤Î»ÐËå»ï¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡ØAFFLUENT for President¡Ù¤ò¿·ÁÏ´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://affluent.co.jp/
AFFLUENT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://afflu.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òaffluent
½êºßÃÏ¡§¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ËÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー43F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3-26-8 KDXÌ¾¸Å²°±ØÁ°¥Ó¥ë13F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹8-1 JRJPÇîÂ¿¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â»³ Í¦¼ù
ÀßÎ©¡§2020Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß¡Ê2023Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§31Ì¾¡Ê2025Ç¯8·î1Æü¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAFFLUENT¡×¤Î±¿±Ä¡¦È¯¹Ô DMÈ¯Á÷»ö¶È¡¦Âå¹Ô»ö¶È ÈþÍÆ¡¦°åÎÅ¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³ ¹¹ðÂåÍý¶È ¤Ê¤É
