高架下に現れる「仮説／仮設の森」浜松中心市街地 The GATE HAMAMATSU跡地で1か月間の実証実験「POP UP FOREST」を実施
浜松市
浜松市では、昨年度開催した「まちなか賑わい創出ワークショップ」において提案があった事業を基にし、公共空間「The GATE HAMAMATSU跡地」において、以下の通り実証実験を実施いたします。
（２）場所
（３）実施内容
１.森の体験空間の整備：高架下に約70本の樹木を設置した「仮説／仮設の森」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49248/table/481_1_5932a131f30e777e43eb887c18c063ed.jpg?v=202510210257 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49248/table/481_2_330ef14094469ec6b112d3ecd9d67b42.jpg?v=202510210257 ]
５.交流機会の創出：イベント参加やアンケート回答で、春華堂のおやつをプレゼント
本事業は、企業有志が参画し、官民連携による公共空間整備の機運醸成と今後の利活用のあり方について検証することを目的とし、約1か月間、緑豊かな憩いの空間を創出します。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご取材賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2025年10月30日（木）～11月30日（日）
The GATE HAMAMATSU跡地（遠州鉄道新浜松駅～第一通り駅高架下の一部）
２.子供の遊び場の整備：砂場、木製遊具、巨大切り株の活用
３.民間企業・団体によるイベント、ワークショップ：
詳細はHP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo/jissyo.html)やInstagram(https://www.instagram.com/pop_up_forest/)をご確認ください。
４.クリエイターによる空間構成・イベント「まちのPlay Loom」：
文化が交差してクリエイターが新しい何かを織りなす遊び場
詳細はイベントHP(https://www.hamamatsu-artscreation.jp/)をご確認ください。
※数量限定、なくなり次第終了
６.LUUP：駅前ポートの設置による利用形態や回遊行動の変化を分析