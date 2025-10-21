いい食、旅立ち。前代未聞の給食スペクタルコメディ！「おいしい給食」シリーズ最新作の原作本『おいしい給食 炎の修学旅行』（中公文庫刊）をAMGの卒業生が執筆！

学校法人吉田学園(C)紙吹みつ葉／中公文庫

俳優・市原隼人が主演を務める映画『おいしい給食 炎の修学旅行』の原作本をAMG卒業の紙吹みつ葉さんが手掛けました。

また、収録されている給食イラストもキャラクターデザイン学科2年生であるこんぶさんが担当しました。

作家

紙吹 みつ葉さん（2006年卒業）

東京都生まれ。アミューズメントメディア総合学院 小説・シナリオ学科卒業。2006年『つよきす～Mighty Heart～竜胆館のユーレイ』（ファミ通文庫）でデビュー。映画「柴公園」やドラマ『おいしい給食』の原作本も担当。comicoノベル、チャット風小説アプリ「peep」での連載など多数の作品を意欲的に執筆している。

キャラクターデザイン学科 2年

こんぶさん

私は入学前から産学共同のコンペティションで実績を積みたいと思っていたため、チャレンジしました。キャラクターと同じぐらい食べ物を描くことが好きで、細部まで楽しく制作することが出来ました。思わず食べたくなるようなリアルさを目指しながら、美味しそうに魅せる工夫は以前採用された先輩方の作品を見て学びました。

学生作品：献立イラスト

【書籍情報】

◆著者：紙吹 みつ葉

◆出版社：‏中央公論新社

◆定価：946円（10%税込）

◆判型：文庫判

◆ページ数：248ページ

◆初版刊行日：2025年10月21日

◆ISBNコード：ISBN978-4-12-207706-5

◆商品ページ：https://www.chuko.co.jp/bunko/2025/10/207706.html

【あらすじ】

一九九〇年、函館の中学校で相変わらず「給食愛」を貫く数学教師の甘利田幸男は、担当する三年生とともに修学旅行に行くことに。

舞台は青森、岩手。――そう、せんべい汁にわんこ蕎麦というご当地料理が食べられる！

ライバルの粒来ケンとともに、期待に胸を膨らませる甘利田だったが、旅行先で思わぬ人物と再会を果たすことになり……？

AMG出版

AMGでは学内の出版社（AMG出版）がマンガやイラスト本・小説など企画立案し、外部企業と共同で様々なプロジェクトを実施しています。AMG独自の産学共同カリキュラムにより在学中からプロの現場で制作・デビューが可能です。

エンタメ業界のプロを育成するAMGについて

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2025年で開校から31年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

＜学院概要＞

学校名：アミューズメントメディア総合学院

所在地：＜本館＞〒150-0011 東京都渋谷区東2-29-8

代表者：理事長 吉田 東吾／学院長 永森 裕二

創立 ：1994年

学科 ：声優学科、CG学科、アニメーション学科、キャラクターデザイン学科、声優専科、インディーゲーム開発専科

姉妹校：大阪アミューズメントメディア専門学校（大阪市淀川区西中島3-12-19）

URL ：＜東京校＞ https://www.amgakuin.co.jp/

＜大阪校＞ https://www.amg.ac.jp/

