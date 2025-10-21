【DMM Factory】にじさんじ所属の大人気VTuber『イブラヒム』初のスケールフィギュア化！10月21日（火）より予約受付を開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、『にじさんじ イブラヒム 1/7スケールフィギュア』を発売いたします。2025年10月21日（火）よりDMM通販、他通販サイトにて予約受付を開始しました。

▼特設サイトはこちら

https://factory.dmm.com/special/nijisanji_ibrahim/

予約期間：2025年10月21日（火）～2025年11月26日（水）

発売予定日：2026年6月発売予定

■『にじさんじ イブラヒム 1/7スケールフィギュア』

にじさんじ所属のVTuber「イブラヒム」が初のスケールフィギュア化！

今にも「伝説、覗いてく？」と聞こえてきそうな本商品は、イブラヒムのメインビジュアルを元に1/7スケールにて立体化いたしました。

印象的なアラビアン風の衣装に身を包んだ元石油王を忠実に再現。

衣装に施された細かい装飾品やアクセサリーなど、頭から足先まで拘りました。

美しい立ち姿は釘付けになること間違いなし。

細部までこだわった「イブラヒム」を、ぜひお手元でお楽しみください。

＜商品詳細＞

【価格】19,800円(税込)

【サイズ(約)】全高約280mm

【材質・仕様等】プラスチック製塗装済み完成品

【発売・販売元】合同会社DMM.com

■DMM Factoryについて

合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。

「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります。

・DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/

・DMM Factory公式X：https://x.com/DMM_factory

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)ANYCOLOR, Inc.