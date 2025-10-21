トータルブレインケア、神戸市の「2025年度中小企業チャレンジサポート補助金」に採択

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：河越眞介）は、神戸市が実施する「2025年度中小企業チャレンジサポート補助金」に採択されましたことをお知らせいたします。

採択事業の概要

本事業では、介護施設における軽度要支援・要介護高齢者の転倒リスクを5分で可視化し、再現性ある予防介入を実現するための新たなプログラム「CogEvo-FALL（仮称）」を開発いたします。

事業の背景と意義

介護施設における事故の約70％が転倒事故であり、その6割が骨折に至るという深刻な状況があります。高齢者の転倒に起因する医療・介護費は年間7.3兆円と推計され、要介護度の悪化要因にも直結しています。従来の身体機能テストでは認知機能由来のリスクを評価できず、多職種での情報共有も困難でした。

開発プログラムの特徴

「CogEvo-FALL（仮称）」は、当社の既存製品である認知機能可視化ツール「CogEvo」を活用し、以下の革新的な特徴を持つ転倒予防プログラムです。

実施計画と期待される効果

- 身体機能と認知機能の統合評価：SPPB・TUG・FRTなどの身体機能評価に加え、CogEvoによる5領域の認知機能（記憶力・注意力・見当識・空間認識・計画力）を統合した「ポイント制スコア」を開発- 測定時間の大幅短縮：タブレット1台で5分で測定完了、ワンタッチで集計- 視覚的なアウトプット：五角形チャートと総合リスク数値をリアルタイム表示、PDF自動生成- 教育パッケージ一体型：e-Learning動画（15分×3本）と職員マニュアルを同梱

2025年10月から2026年2月にかけて、埼玉県の提携通所介護施設にて100～300名を対象としたPoC（概念実証）を実施し、転倒・ヒヤリハットの10％以上低減を目指します。

本プログラムの実装により、以下の効果が期待されます

今後の展開

- 転倒・骨折10％削減により、介護老人保健施設1施設あたり年間約260万円の医療費抑制- 計測時間を10-15分から5分に短縮し、年間160時間の業務効率化- 要介護度進行の抑制と高齢者のQOL向上

2026年度（令和8年度）には20施設への先行導入を目指し、その後全国の通所介護・通所リハビリテーション事業所（約33,000拠点）への展開を計画しています。将来的にはASEAN地域の高齢者施設への海外展開も視野に入れて取り組んでまいります。

■中小企業チャレンジサポート補助金について■

本補助金は、神戸市が戦略産業分野（航空・宇宙、医療・健康・福祉、農業・食糧、環境・エネルギー）に関する独自テーマに取り組む市内中小企業を支援するもので、試作開発・新規開発・新事業展開に係る経費の1/2（上限150万円）が補助されます。

《詳しくはこちら》(https://www.city.kobe.lg.jp/a93457/460275548948.html)

■「脳体力トレーナーCogEvo」について■

脳体力トレーナーCogEvo（読み：コグエボ）は、14 種類のゲームを通じ、認知機能を5つの側面（空間認識力・見当識・記憶力・計画力・注意力）で評価します。CogEvoの特長は、ゲーム感覚で楽しく測定でき、正答率だけではなく作業時間も測定することで、認知機能の軽微な変化に気づくことが可能であること、「自分自身で感じられる達成感」「ほめてくれる仕組み」といった学習科学の要素を取り入れていることが挙げられます。既にアクティブシニア向けの企業のユーザーサービスや、自治体、医療機関、介護施設、薬局など、累計で約1,400件の導入実績があり、スポーツ選手の脳振とう復帰プログラムや企業の健康経営サポート等、幅広い分野においても導入が進んでいます。

URL：https://cog-evo.com/

■株式会社トータルブレインケアについて■

株式会社トータルブレインケアは、「認知機能の見える化」で、人々が主体的に QOL の向上と真の健康を手に入れ、生涯現役を実現すると共に、医学・医療・介護分野で培ったエビデンスと実績により、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションと共に次世代型ヘルスケアビジネスを創造し続けます。

URL: https://tbcare.jp/

＊本リリースに記載された会社名・商品名は、当社の商標または登録商標です。

