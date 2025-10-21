[10/22(水)～10/26(日)]【推しアイテム84選】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、10/22(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【推しアイテム84選】を開催いたします。

- 秋のパシオス the SALE【推しアイテム84選】

欲しかったあのアイテムを厳選してお得に大放出。【推しアイテム84選】では、秋を彩る推しコーデや、シーンで選ぶ推しコーデの紹介、お得な均一価格セールを実施いたします。

チラシ裏面では、【生活の木】の原料を使った柔軟加工剤を使用したアイテム等の紹介や、肌着・ランジェリーファンデーション・靴下の【お得なあったかアイテム大集合！！】を開催いたします。

- チラシはこちら

- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/81_1_a1380f2ab7190ca61cdaf489ad0661b5.jpg?v=202510210257 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/BbL0ZDj）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

