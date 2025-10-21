GMOデザインワン、女性の活躍推進企業として「えるぼし認定」最高位の3つ星を取得

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECHホールディングス株式会社の連結会社で、インターネットメディア事業を展開するGMOデザインワン株式会社（旧社名：株式会社デザインワン・ジャパン 代表取締役社長：高畠 靖雄 以下、GMOデザインワン）は、2025年9月22日（月）、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業として、厚生労働大臣より「えるぼし認定」の最高位である3つ星を取得いたしました。

【えるぼし認定について】（URL: https://shokuba.mhlw.go.jp/published/special_02.htm(https://shokuba.mhlw.go.jp/published/special_02.htm)）

「えるぼし認定」とは、「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍に関する状況が優良な企業を対象に、厚生労働大臣が認定を行う制度です。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、一定の要件を満たした場合に認定されます。

■主な認定基準

「えるぼし認定」では、女性が能力を発揮しやすい職場環境であるかという観点から、以下5つの評価項目が定められています。この評価項目に基づき1～3つ星で評価され、3つ星はすべての基準を満たす企業のみに与えられます。

＜評価項目＞

1.採用

2.継続就業

3.労働時間等の働き方

4.管理職比率

5.多様なキャリアコース

GMOデザインワンでは、女性の採用および管理職への登用を推進すると共に、職種・雇用形態転換制度や短時間勤務制度を設けるなど、女性が活躍できる環境作りに取り組んでいます。この取り組みが評価され、5つの評価項目全てを満たし、「えるぼし認定」の最高位である3つ星を取得に至りました。

【今後について】

GMOデザインワンでは今後も、多様な働き方を尊重する企業文化を推進し、女性活躍にとどまらず、すべての人が力を発揮できる職場環境づくりを進めてまいります。

【GMOデザインワンについて】

GMOデザインワンは、すべての人の暮らしをより発見的で豊かなものにするため、ポータルサイトをはじめとするITサービスを展開しています。これらのサービスは、魅力あるお店やサービスを探す「消費者」と、価値あるものを提供する「事業者」とを繋ぐ架け橋です。一つひとつの出会いがお店のファンを増やし、街に活気を生み出していく。この好循環を日本全国に広げることで地域経済の活性化を牽引し、その先にある日本経済の発展、そして私たちが目指すミッション「世界を、活性化する。」の実現へと邁進してまいります。

以上

【GMOデザインワン株式会社】 （URL：https://www.designone.jp/(https://www.designone.jp/)）

会社名 GMOデザインワン株式会社

所在地 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル

代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄

事業内容 インターネットメディア事業、開発事業

資本金 1億円

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

