ダイアン・津田さん出演で話題　Olive WEB-CM「通帳の人」が「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて最高賞〈総務大臣賞／ACCグランプリ〉を受賞！

株式会社三井住友銀行

2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS（主催：一般社団法人ACC）において、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）は、2025年1月に配信開始したスマホの口座「Olive（オリーブ）」のWEB-CM「通帳の人」篇が、フィルム部門 Bカテゴリー(Online Film)の最高賞である「総務大臣賞 / ACCグランプリ」を受賞したことをお知らせいたします。

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」はテレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードです。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、「総務大臣賞／ACCグランプリ」は、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。

この度、最高賞を受賞したWEB-CM「通帳の人」篇では、大人気お笑いコンビのダイアン・津田篤宏さんを毎朝の通帳記帳を欠かさない人物として起用し、通帳への愛を語るも親族一同にスマホの口座Oliveへの入会を説得されるという役を演じていただいております。

【三井住友銀行 執行役員 伊藤亮佑 コメント】

「モバイル総合金融サービス「Olive」のWEB-CM「通帳の人」について、総務大臣賞／ACCグランプリに選定いただき大変光栄に存じます。主演を務めて頂いたダイアン・津田さんとスタッフの皆様に、この場を借りてお礼申し上げます。津田さんの唯一無二のキャラクターと名演により、ユーモアをもって、紙の通帳からスマホの口座「Olive」に切り替える際のお客さまの不安や勘違いを解消していただいたと感じております。

おかげさまで、「Olive」は、650万アカウントを突破いたしました。引き続き、丁寧にお客さまの声を拾い、コミュニケーションを行っていきたいと思います。また、津田さんの俳優としてのご活躍について、三井住友銀行一同、心から応援しております。」

【WEB-CM概要】

タイトル： 「通帳の人」篇 １.（60秒・30秒）、２.（60秒・30秒）、15秒3種類

出 演： ダイアン・津田篤宏

CM本編URL：

通帳の人１._60sec https://youtu.be/hP428AqN6I8

通帳の人２._60sec https://youtu.be/P_yeioBM3xk

通帳の人 俺もまとめてんねん。_15sec https://youtube.com/shorts/ZvBhlwA6Gb0

通帳の人 手続きって、”つながり”やねん。_15sec https://youtube.com/shorts/Ymwf0cjlSds

通帳の人 そのポイントをくれんのは、誰や？_15sec https://youtube.com/shorts/kMk7kYd9KRI

ストーリー詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000073922.html

【「Olive」とは】

2023年3月からスタートした「Olive」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。三井住友銀行アプリ、三井住友カードのVpassアプリの双方から各種サービスへのアクセスが可能となり、日常的な決済や資産形成、運用等の各種サービスの残高や明細をまとめて管理することができます。また、1枚のカードでキャッシュカードとクレジットカード、デビットカード、ポイント払いの機能をアプリで切り替えできる「フレキシブルペイ」を搭載しております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html