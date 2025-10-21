【来店で人気株3,500円分必ずもらえる】moomoo証券ストア 表参道オープン記念追加キャンペーン発表

moomoo証券株式会社

世界2,700万人※1が認めた次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2025年10月28日（火）に東京・表参道に「moomoo証券ストア 表参道」を開設いたします。

店舗のグランドオープンを記念して、2025年11月30日（日）までの期間限定で「来店で人気株3,000円分必ずもらえるキャンペーン」を開催いたします。また「アンケート回答で500円分のエヌビディア株が必ずもらえる」キャンペーンも同時開催いたします。

来店者限定キャンペーンを開催

「moomoo証券ストア 表参道」のオープンを記念し、ご来店いただいたお客様限定のスペシャルキャンペーンを開催。店舗にご来店いただくと、Apple、Google（アルファベット）、テスラ、マイクロソフトなど人気の大型テック株3,000円分が必ずもらえます。さらに、アンケートにもご回答いただくと、追加で500円分のエヌビディア株（合計3,500円分の人気株）がもらえます。新規のお客様だけではなく、すでにmoomoo証券をご利用の方も対象となります。オンラインだけでは味わえない投資の魅力を体感しながら、ここでしか手に入らない特典をぜひお楽しみ下さい。

来店者限定キャンペーン

＜来店で人気株キャンペーン概要＞

期間：2025年10月28日（火）～11月30日（日）

対象：店舗に来店されるすべてのお客様

特典：人気株3,000円分（買付代金）

受取までの流れ：

- moomoo証券ストア 表参道に来店（ご予約不要）- ガチャガチャマシンをプレイ- 出てきた人気株3,000円分（買付代金）をゲット

＜アンケート回答キャンペーン概要＞

期間：2025年10月28日（火）～11月30日（日）

対象：店舗に来店されるすべてのお客様

特典：エヌビディア株500円分（買付代金）

受取までの流れ：

- moomoo証券ストア 表参道に来店（ご予約不要）- アンケートにご回答いただく- エヌビディア株500円分（買付代金）をゲット

※来店キャンペーン：特典の銘柄(買付代金)は抽選により異なります

※対象となる銘柄は米国株の端株です※お一人様、1回のみのご参加となります

※人気株、エヌビディア株をお受け取りいただくにはmoomoo証券の口座が必要になります

※セミナー開催中は入店できない（お待ちいただく）場合がございます。あらかじめ公式Webサイトでセミナー開催時間をご確認ください

※アンケート回答内容は個人が特定できない形でマーケット分析、調査リリース等に活用される場合があります

本Webサイトでは、moomoo証券ストア 表参道の基本情報（所在地・営業時間など）に加え、店舗の特長やサービス内容、開催中の各種キャンペーン情報など、来店前に知っておきたい最新のトピックスなどを発信してまいります。また、投資を学び、投資家同士がつながる機会を作り出す「moomoo Academy」に関するセミナー詳細やスケジュールも随時更新予定です。

moomoo Academyは、投資をもっと親しみやすく、より深く理解し、新たな投資アイデアを得るための拠点として、著名投資家やインフルエンサーとのセッションなど多彩な企画を展開していきます。今後も当Webサイトを通じて、「moomoo証券ストア 表参道」を軸に生まれる新しい投資体験とコミュニティの姿を、継続的に発信してまいります。

「moomoo証券ストア 表参道」

公式ページはこちら :https://www.moomoo.com/jp/experience-store

iPhoneプレゼントキャンペーン、締切間近

moomoo証券ストア 表参道のオープンを記念して、Appleの最新スマートフォンiPhone17 Pro（2名様）とAmazonギフトカード2,000円分（80名様）が抽選で当たるキャンペーンを実施中。既に多くの方にご注目いただいてますが、応募はまだ間に合います。締切は10月28日（火）まで。この機会にぜひご参加下さい。

参加方法（簡単3ステップ）

1．SNSでシェア

moomoo証券の本キャンペーンに関するX投稿から、印象に残ったストア紹介を1つ選んでリポスト

moomoo証券のX投稿はこちら：https://x.com/jp_moomoo/status/1975378483468726657(https://x.com/jp_moomoo/status/1975378483468726657)

2．キーワード取得

下記キャンペーンサイト（moomoo証券のコミュニティ投稿※）にてキーワードを取得

https://www.moomoo.com/ja/community/feed/115280758243334

3．DM送信

moomoo証券のXアカウントに「SNS投稿のキャプチャ」と「取得したキーワード」を送信すれば応募完了！

公式Xアカウントはこちら：https://x.com/jp_moomoo

応募期間： 2025年10月28日（火）まで

抽選発表： 10月15日（水）、10月31日（金）

※10月15日（水）抽選発表分は終了いたしました。10月31日（金）発表分はiPhone 17 Pro：1台／Amazonギフトカード：40名分が対象となります

※コミュニティ投稿はアプリなしでも閲覧可能

※お一人様1回限りのご参加となります



moomoo証券ストア 表参道について

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3丁目11－7 Aoビル 1階

【営業時間】平日：10:00～21:00 土日祝：10:00～19:00

※休業日は年末年始（1/1、1/2：ビル休館日）

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。