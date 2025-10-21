【放置少女】10月21日（火）よりハロウィンイベント『満月の夜』を開催！イベント開催記念で声優直筆サイン色紙やゲームグッズなどの抽選キャンペーンも同時開催中！

C4 Connect株式会社

C4 Connect株式会社（本社：東京都渋谷区）は、現在サービス中の美少女RPG『放置少女～百花繚乱の萌姫たち～』（スマートフォンアプリ及びブラウザ版）(以下、『放置少女』)が、本日10月21日（火）よりゲーム内にてハロウィンイベント『満月の夜』を開催することをお知らせいたします。

『満月の夜』

ハロウィンが近づき、永く閉ざされていた古城の門が、再び開かれます。 満月が高く懸かり、冷たい月光が城の隅々まで照らす静寂の中、新たな伝説がその幕を開けようとしています……。

狼の耳と手袋を身に着け、闇夜に潜む人狼と化した張遼。 古城の奥深くに身を潜める彼女は、秘密を求めて訪れる者たちを驚かせようと、静かに待ち構えています。



今年のハロウィンは、どうぞ『満月の夜』でお楽しみください。

『人狼ゲーム』張遼

ハロウィンの夜の帳が、今まさに下りた頃。 この日のために準備を重ねてきた『人狼ゲーム』--張遼は、狼のしっぽなどを装着し、すっかり着替えを済ませて準備万端だ！カボチャ形のキャンディボックスも忘れなく、あとは仲良しの相棒たちと合流して、みんなを怖がらせるイタズラで、キャンディをたくさん貰うだけ！

放置少女礀公式X ハロウィンプレゼントキャンペーン

ゲーム内にてハロウィンイベント開催中！イベント開催を記念して、公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施

抽選で合計53名様に、閻羅王役藤田茜さん直筆サイン色紙や閻羅王アクリルブロック、Amazonギフトコードをプレゼント！

▶︎参加方法11月2日（日）23:59までに、

1．放置少女公式Xアカウントをフォロー

2．キャンペーンポストをリポスト

※キャンペーンポストはこちら：https://x.com/houchishoujo/status/1980476773059215600

『パーティーナイト』

ハロウィンに合わせて様々なイベントが開催されます。

鬼王のレヴェルリィが開催する百鬼の宴に参加するもよし、毎日ログインして月からの呼び声の報酬をゲットするもよし。このパーティーナイトにあなたは何をする？

※各イベントの開催期間が異なるため、詳細はゲーム内にてご確認ください。

『月からの呼び声』

7日間のログインイベントです。

開催期間中、ゲームにログインすると元宝や高速戦闘券、絆の水引などの報酬を獲得できます。

期間：10月21日（火）12:00～10月30日（木）23:59

『鬼王のレヴェルリィ』

開催期間中、百鬼の宴に招待された主将はサイコロを使用して鬼王饗宴に参加できます。

他の主将との綱引き対決など、各種イベントマスを攻略して鬼王に追いつき、豪華な報酬を獲得しましょう！

期間：10月21日（火）12:00～11月3日（月）23:59

『満月令』

期間中にデイリー任務を完了させると、「ムーンキャンディ」を獲得できます。

「ムーンキャンディ」の累計数に応じて高速戦闘券やイベント限定チャットスタンプ、2025ハロウィン限定私装などの報酬がゲットできます。

更に高級報酬を解除すると、覚醒丹などの豪華報酬も！

期間：10月21日（火）12:00～11月3日（月）23:59

『放置少女』とは

絆を紡いで物語を進めよう！

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め！

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。

細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。

さらに、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、

パソコン等の大画面で気軽にプレイ！

強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう！

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう！

