Qlean Dataset、「アメリカンフットボールの動画・画像データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『アメリカンフットボールの動画・画像データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「アメリカンフットボールの動画・画像データセット」の概要

▽ 動画・画像データセット共通事項

▽ 動画データセット

▽ 画像データセット

- 収録内容：アメリカンフットボールの各種動作を撮影した動画・画像データセットです- 被写体属性：日本人・20代男性10名のアメリカンフットボール選手- 備考[撮影環境] 屋外（アメリカンフットボール場）[撮影距離・角度] 2アングルから同時撮影[対象の動作] ラン、プレイアクション、オプションプレー、スペシャルプレーなど- サンプルイメージ：- データ容量：4.14GB- データ件数：70- データ形式：mp4- 撮影時間：14分33秒- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-041- データ容量：43.29GB- データ件数：6,623- データ形式：jpeg- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-042

「アメリカンフットボールの動画・画像データセット」のユースケースイメージ

- チーム戦術解析・行動認識AIの開発複数選手が同時に動くフォーメーションやプレーアクションを多アングルから撮影しており、チームスポーツにおける連携動作や戦術認識AIの学習データとして最適です。アカデミアでのスポーツ戦略解析研究や、スポーツテック企業での映像解析サービス開発にご活用いただけます。- プレーモーション・姿勢推定AIの研究ラン・タックル・オプションプレーなど、身体接触を伴う動作を高精細に収録しており、ポジション別フォーム解析や怪我予防のためのモーション研究にご利用いただけます。スポーツ科学・運動工学の分野で、身体挙動の最適化や疲労推定AIの開発にも役立ちます。- プレーパターン識別・映像解析AIの開発同一チーム内での多様な戦術（オプションプレー、スペシャルプレーなど）を網羅しており、映像からプレー種別を自動認識するAIや、試合中の戦況分析モデルの学習素材に適しています。戦術支援アプリや試合分析ツール開発にも応用可能です。- 競技採点・パフォーマンス評価支援ポジションや役割ごとの動作を比較可能なため、AIによる選手評価やトレーニング支援システムの開発にも有用です。特にコーチング支援や競技データの自動タグ付けなど、現場での導入にも適しています。- VR/AR・スポーツ教育・トレーニング再現多視点の映像データは、VR/AR空間での試合再現や教育シミュレーションに活用できます。プレー選択や判断速度をトレーニングできる体験型AI教材の開発にもご利用いただけます。

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/