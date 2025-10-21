モッドアステラ、医療AI開発プラットフォーム「MAEA」を一般公開― データがあれば、プログラミング知識なしでAIを生成・デプロイまで自動化 ―

モッドアステラ株式会社

モッドアステラ株式会社（東京都、CEO ジョシュア・オウォイエミ）は、本日、医療分野特化のAIプラットフォーム「MAEA（マヤ／Medical AI Engineering Agent）」を小規模チームおよび個人研究者向けに一般提供開始したことを発表します。

ベータ導入クライアントの事例では、データアノテーションに要する時間を平均で80％削減、またあるチームはアイデア段階から30日未満でパーソナライズドヘルスアプリを開発・運用に成功しています。

■ 背景と狙い

医療AIの実用化において、データ準備、学習パイプライン構築、デプロイ、そして規制対応といった工程は高コストで専門知識を要します。

MAEAはこれらを一つのプラットフォームに統合し、手作業の負担を大幅に軽減することで、研究者や小規模チームでも迅速に医療AIプロダクトを検証・展開できる環境を提供します。

■ MAEA の主な機能- 半自動アノテーション（画像・動画対応）：画像内で選びたいところをワンクリックすれば、AIが自動的に判断し、アノテーションを生成可能。アクティブラーニング機構によりラベリングの効率が継続的に向上します。- 自然言語でのAIモデル生成：データセットを選択・アップロードし、目的を自然言語で入力するだけで、MAEAがデータに応じた最適なAIモデルとトレーニングパイプラインを自動生成し、学習・最適化・評価までを一貫して行います。- ワンクリック・デプロイ（API提供）：学習済みモデルをAPIとして即時公開。既存アプリへの統合や、新規サービスの素早い立ち上げが可能です。- SaMD（医療機器ソフトウェア）ドキュメント支援：申請に必要なドキュメント作成を支援し、手作業で数か月かかる作業を大幅に短縮します。■ ベータ導入での成果（一部）- データアノテーション時間：平均で80％減少- 開発事例：あるクライアントは30日未満でパーソナライズドヘルスアプリの企画 → 学習 → デプロイまでを完遂■ 提供開始日・利用方法

本日（2025年10月21日）より、小規模チーム・個人研究者向けに一般提供を開始。

詳細およびアカウント作成は以下のURLからご利用いただけます。

https://app.modastera.com

■ CEOコメント

「医療現場と研究の間にある“実装の壁”をもっと低くしたい--それがMAEAを開発した理由です。

専門的なエンジニアや大規模リソースがなくても、研究アイデアを迅速に検証し臨床応用へつなげられる世界を目指しています。今回の一般提供によって、より多くの研究者・開発者が医療AIのイノベーションを加速できることを期待しています。」

- ジョシュア・オウォイエミ（代表取締役、モッドアステラ株式会社）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oMqsFJpuJys ]

■ モッドアステラ株式会社について

世界的なアクセラレーター「Antler」での二人の出会いが、医療の未来を変える挑戦の幕開けでした。私たちは、複雑で時間のかかる医療AI開発の全プロセスを、独自のAIエージェント「MAEA」で完全に自動化します。その革新性は「Takeoff Tokyo 2025」優勝、「Qualcomm AI Program」日本代表選出、さらに経産省・ジェトロの海外派遣プログラム「J-StarX」採択という形で証明されました。AIの力で医師や研究者を解放し、すべての人が最高の医療を受けられる未来を創造します。

社名：モッドアステラ株式会社（ModAstera Inc.）

代表者：ジョシュア・オウォイエミ（CEO）、森鉄郎（COO）

所在地：東京都渋谷区

事業内容：医療AI生成プラットフォームの開発・提供、医療データ処理およびAI導入支援

Email：info@modastera.com

ホームページ：https://www.modastera.com

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/modastera