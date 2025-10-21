TCB奥村公貴医師らの論文が国際美容外科学術誌「PRS - Global Open」に掲載。全国1,500例を解析し、糸リフト施術後の不満要因を解明した多施設共同研究。

TCB東京中央美容外科

日本全国に104院（2025年10月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の奥村 公貴医師は、糸リフト施術後に患者が抱く不満要因について研究し、論文「Predictors of Dissatisfaction After Polydioxanone Thread Lift: A Multicenter Retrospective Analysis」（ポリジオキサノン（PDO）糸リフト後の不満要因：多施設共同後ろ向き解析）を発表しました。

同論文は2025年10月、国際美容外科学術誌「Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open」に掲載されました。

論文「Predictors of Dissatisfaction After Polydioxanone Thread Lift: A Multicenter Retrospective Analysis」

＜文献情報＞

論文タイトル：Predictors of Dissatisfaction After Polydioxanone Thread Lift: A Multicenter Retrospective Analysis

掲載誌：Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open

掲載日：2025年10月

著者：Okumura, Kohki MD; Tamura, Takahiko MD, PhD; Yusuke Funakoshi MD, PhD; Teranishi, Hiroo MD

URL：https://journals.lww.com/prsgo/pages/articleviewer.aspx?year=2025&issue=10000&article=00021&type=Fulltext(https://journals.lww.com/prsgo/pages/articleviewer.aspx?year=2025&issue=10000&article=00021&type=Fulltext)

＜論文要旨＞

背景

ポリジオキサノン（PDO）糸リフトは、低侵襲の顔面若返り法として広く用いられている。これまでに手技的結果や合併症に関する報告は多数あるが、術後の「不満」に関する研究は限られており、とくに大規模多施設データを用いた検討は少ない。本研究の目的は、PDO糸リフト後の不満要因を特定することである。

方法

日本国内の美容外科クリニックにおいてPDO糸リフトを受けた1,500例を対象に多施設後ろ向き解析を行った。術後不満は「効果不十分による再来院」と定義した。年齢、糸の本数、性別と不満との関連を一変量および多変量ロジスティック回帰分析で評価した。さらにYouden指数を用いた受信者動作特性（ROC）曲線解析により最適カットオフ値を算出した。

結果

術後不満は51例（3.4％）に認められ、年齢（オッズ比＝1.06［95％信頼区間：1.03-1.08］, p < 0.001）および糸の本数（オッズ比＝1.09［95％信頼区間：1.03-1.16］, p = 0.001）が有意な予測因子であった。ROC解析により、不満を予測する最適カットオフは年齢43歳（AUC＝0.701, 感度＝0.725, 特異度＝0.615）および糸本数10本（AUC＝0.674, 感度＝0.784, 特異度＝0.566）と求められた。多変量モデルのAUCは0.754であった。

結論

高齢および多糸使用はPDO糸リフト後の不満を独立して予測する因子であることが示された。これらの結果は、年齢や施術ボリュームに応じた糸の戦略、ならびに現実的な期待値を共有する術前カウンセリングの重要性を示唆する。

＜執筆医師＞

奥村 公貴（Kohki Okumura）

TCB梅田大阪駅前院 部長

上級指導医

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/okumura_koki

・Official SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tcb_okumura

TikTok：https://www.tiktok.com/@tcb_okumura

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCsl0rN-maPngec9Uk6nma5w

TCB梅田大阪駅前院

〒530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-8-15 K’sスクエアビル 3F

電話予約：0120-197-262

https://aoki-tsuyoshi.com/clinic/shinsaibashi/umedaosaka

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に104院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：104院（2025年10月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp