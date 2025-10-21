福岡市・福岡観光コンベンションビューローが「宿泊業界で働こう！福岡市就職マッチング2025」を今年も開催

株式会社ネクストビート

地方の重要産業である観光業界を支援するプラットフォーム「おもてなしHR」を運営する株式会社ネクストビート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三原誠司）は、「福岡市内宿泊事業者の人材確保支援に係る合同就職説明会等の実施業務」を福岡観光コンベンションビューローから受託し、「宿泊業界で働こう！福岡市就職マッチング2025」を2025年10月22日(水)と23日(木)の2日間、ONE FUKUOKA CONFERENCE HALLにて開催いたします。

【イベント概要】

福岡市内のシティホテル・ビジネスホテル等の宿泊事業者が一堂に会し、学生の就職希望者等の来場者が、直接情報収集や意見交換を行うことができる合同説明会です。

■特設サイト- 日時：2025年10月22日（水） ※新卒学生向けhttps://omotenashi.work/fair/fair20251022fukuoka- 日時：2025年10月23日（木） ※外国人留学生向けhttps://omotenashi.work/fair/fair20251023fukuoka- 場所：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL（福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6階）- MAP：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ONE%20FUKUOKA%20CONFERENCE%20HALL(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ONE%20FUKUOKA%20CONFERENCE%20HALL)- 時間：10/22：1400～18:0010/22：1300～16:00※入場無料、履歴書不要、私服OK、入退場自由■コンテンツ- 宿泊業界に精通した就職支援コーディネーターによるサポート

志望動機や自己分析などのお悩み相談が可能です。1日で沢山の企業と話すことで視野が広がり、企業選びで大切にしたい軸が見つかりやすくなります。コーディネーターは当日の全参加企業の特徴を把握しているので、適性にマッチする企業をご案内することもできます。

各出展施設独自の来場者限定特典を提供する機会をご用意いたします。

- 出展ブース

複数の宿泊施設と直接お話いただけます。

- 来場者特典

来場者の皆さまに、ノベルティーをご準備しております。

福岡の最先端！話題のワン・ビルディングで開催！

事前予約をしていただいた上で、当日3ブース以上まわっていただくと、福岡・博多のスペシャルティコーヒー専門店REC COFFEEのドリンクをプレゼントします。

■事前申し込みURL：

日時：2025年10月22日（水） ※新卒学生向け

https://omotenashi.work/fair/fair20251022fukuoka/reservation

日時：2025年10月23日（木） ※外国人留学生向け

https://omotenashi.work/fair/fair20251023fukuoka/reservation



＜おもてなしHRについて＞

「おもてなしHRは、地方の重要産業である観光業界を支援するプラットフォームです。

宿泊施設へのマーケティング支援、採用支援を中心に、人と地域を繋ぎ、新たな「おもてなし」を創出することを目指しています。

https://www.nextbeat.co.jp/services/regionalrevitalization





＜株式会社ネクストビートについて＞

「人口減少社会において必要とされるインターネット事業を創造し、ニッポンを元気にする」という理念を掲げ、2013年に創業しました。人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、テクノロジーの力を駆使し、ライフイベント領域・地方創生領域・グローバル領域において国内外に17事業を展開しています。

コーポレートサイト：https://www.nextbeat.co.jp

リクルートサイト ：https://www.nextbeat.co.jp/recruit