～世界遺産のまち・姫路で、“心に残る旅”をつくる人を育てます～“語り手”がまちの未来をつくる「姫路観光コンシェルジュ」ガイド育成研修を開始







公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー（所在地：兵庫県姫路市、理事長：齋木俊治郎）は、今年4月に始動した有償ガイド事業「姫路観光コンシェルジュ」の発展的取組として、令和7年度「姫路観光コンシェルジュ ガイド育成研修」を実施します。本研修は、世界遺産・姫路城を中心に、地域全体の魅力を伝えるガイドの育成を目的としており、当面はインバウンド（訪日外国人旅行者）を対象としたガイド育成・募集を行います。単なる観光案内ではなく、“姫路の物語を語る語り手”として、食・まちなみ・人の温かさまで含めて地域の価値を伝える人材を育てる取り組みです。【姫路観光コンシェルジュの目的と背景】

姫路観光コンベンションビューローは、「世界遺産のまち・姫路市（播磨）での旅を、心に残る思い出にしたい」という理念のもと、観光客と地域をつなぐ“懸け橋”となるガイド＝姫路観光コンシェルジュを育成してまいります。姫路観光コンシェルジュは、姫路城の案内にとどまらず、人・まち・食・買い物など街全体の魅力を丁寧に紹介します。これにより観光客と地域が共に理解しあえる持続可能な観光地づくりに貢献します。

この取組を通じて、ガイドが旅人と地域をつなぐ存在となり、「姫路城に行く旅」に加え、「姫路で過ごす旅」という観光スタイルのバリエーション増を推進します。当ビューローは、姫路全体を一つのブランドとして磨き上げ、世界に誇れる観光地づくりを進めてまいります。













