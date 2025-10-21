【玉川高島屋】ニュースな美味が大集合する7日間！10月22日(水)から「大九州展」開催！

■2025年10月22日(水)～28日(火)　 ※連日午前10時～午後7時まで開催、最終日は午後６時閉場


■玉川高島屋　本館6階 催会場



玉川高島屋では、「大九州展」を10月22日(水)から7日間開催いたします。山海の美味が集う九州・沖縄各県の「新しい味・おなじみの味」をご用意しました。郷土色豊かな「うまか」九州をこの機会にぜひお楽しみください。　


※九州・沖縄県以外の原材料を使用している商品もございます。


ニュースな美味が大集合！初登場ぞくぞく！





黒毛和牛100％のパティと120時間かけて作った自家製ベーコンをサンド！


【玉川高島屋大九州展初登場】　＜実演販売＞


●[佐世保バーガービッグマン]　 長崎県佐世保市


佐世保スペシャルバーガー（1個）1,300円






マンゴーのソフトクリームに、たっぷり果肉をトッピング！【玉川高島屋初登場】＜実演販売＞


●[アイスクリーム開発工房C&G]　 宮崎県宮崎市


１.玉川高島屋限定　宮崎県産 プレミアムマンゴーソフトクリーム（1個）1,600円〈各日50点限り〉


２.季節限定　宮崎県産須木栗ソフトクリーム（1個）800円〈各日80点限り〉








アジフライの聖地、松浦の脂の乗ったマアジをサクサクジューシーに


【玉川高島屋初登場】＜店内厨房調理＞


●[バラモン食堂]　 長崎県長崎市


松浦アジフライ（半身5枚入）972円








とれたての地場野菜や果物を漬け込みました。


【玉川高島屋大九州展初登場】


●[由布院ピクルス]　 大分県由布市


１.野菜ピクルス（ミニマムシイタケ）（150g）810円


２.野菜ピクルス（ミックス：カボチャ、サツマイモ、ゴボウ、ニンジン）（150g）756円


３.フルーツピクルス（スモモ、甘夏）（各150g）各864円


※野菜の収穫状況により内容が変わる場合がございます








熊本県のブランド牛、あか牛とサクサクのパイ生地が調和。


【玉川高島屋大九州展初登場】　＜実演販売＞


●[パイ専門店 feal]　 熊本市西区


１.あか牛ミートパイ（1個）594円


２.アールグレイアップルパイ（1個）594円




＜玉川高島屋限定！＞大自然が育んだ山海の幸が味わえるお弁当





穴子（対馬産）・真鯛（五島産）・くえ（長崎産）・車エビ（天草産）を具材にした贅沢な押し寿司


＜実演販売＞


●[梅ヶ枝荘]　 長崎県大村市


玉川高島屋限定　特選押し寿し詰合せ（１折・８貫）2,700円〈各日30点限り〉


※漁獲状況により内容が変更になる場合がございます








佐世保名物レモンステーキと豚の角煮を堪能。


＜実演販売＞


●[菜緒家]　 長崎県佐世保市


玉川高島屋限定　レモンステーキ＆豚角煮弁当（1折）2,160円〈各日30点限り〉








吉野鶏めしとブランド原木椎茸「トヨチー二」が入った豪華な2段弁当


＜店内厨房調理＞


●[吉野鶏めし保存会]　 大分県大分市


玉川高島屋限定　大分吉野鶏めしトヨチーニ２段弁当（1セット）1,512円〈各日50セット限り〉




地元で人気のスウィーツやおなじみの甘味をご紹介





和栗をふんだんに使った季節限定の濃厚ティラミス。


＜実演販売＞


●[GELATO NATURALE]　 福岡市東区


季節限定　和栗のティラミス（シングル）721円








＜実演販売＞


●[かさの家]　 福岡県太宰府市


梅ヶ枝餅（5個）751円






●[松翁軒]　 長崎県長崎市


カステラ（0.6号・350ｇ）1,458円




自慢のご当地グルメや名産品が一堂に





●[桑水流畜産]　 宮崎県小林市


黒豚みそ漬（冷凍・130ｇ）864円








●[博多 芳々亭]　 福岡市博多区


博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌）（2人前）各3,240円










●[岩崎本舗]　 長崎県長崎市


長崎角煮まんじゅう（冷凍・５個入）2,951円








●[博多料亭 稚加榮]　 福岡市中央区


　化粧箱入り辛子明太子（370ｇ）5,940円








●[浜田水産]　 長崎県宮崎市


１.浜ちり（天日干しちりめん）（100ｇ）1,296円


２.峰山椒（100ｇ）1,512円








●[大東園]　 福岡市博多区


博多ユッケジャン（冷凍・420ｇ）1,296円









●[下窪勲製茶]　 鹿児島県南九州市


特別限定品　鹿児島産 知覧抹茶 澪月（30g）2,160円〈100点限り〉




焼酎大陸・九州から銘酒が勢揃い！








１.[姫泉酒造] 宮崎県日之影町　白く（芋焼酎、1.8リットル）2,915円


２.[薩摩酒造] 鹿児島県枕崎市　紫五膳（芋焼酎、720㎖）1,870円


３.[薩摩酒造] 鹿児島県枕崎市　から芋さんありがとう（芋焼酎、1.8リットル）3,300円


４.[甲斐商店] 鹿児島県伊佐市　伊佐美（芋焼酎、1.8リットル）3,190円〈90本限り〉※お一人様1点限り


５.[三岳酒造] 鹿児島県屋久島町　三岳（芋焼酎、900㎖）1,422円〈60本限り〉




