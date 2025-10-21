【玉川高島屋】ニュースな美味が大集合する7日間！10月22日(水)から「大九州展」開催！

株式会社高島屋

■2025年10月22日(水)～28日(火) ※連日午前10時～午後7時まで開催、最終日は午後６時閉場

■玉川高島屋 本館6階 催会場

玉川高島屋では、「大九州展」を10月22日(水)から7日間開催いたします。山海の美味が集う九州・沖縄各県の「新しい味・おなじみの味」をご用意しました。郷土色豊かな「うまか」九州をこの機会にぜひお楽しみください。

※九州・沖縄県以外の原材料を使用している商品もございます。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/kyushu/

ニュースな美味が大集合！初登場ぞくぞく！

黒毛和牛100％のパティと120時間かけて作った自家製ベーコンをサンド！

【玉川高島屋大九州展初登場】 ＜実演販売＞

●[佐世保バーガービッグマン] 長崎県佐世保市

佐世保スペシャルバーガー（1個）1,300円

マンゴーのソフトクリームに、たっぷり果肉をトッピング！【玉川高島屋初登場】＜実演販売＞

●[アイスクリーム開発工房C&G] 宮崎県宮崎市

１.玉川高島屋限定 宮崎県産 プレミアムマンゴーソフトクリーム（1個）1,600円〈各日50点限り〉

２.季節限定 宮崎県産須木栗ソフトクリーム（1個）800円〈各日80点限り〉

アジフライの聖地、松浦の脂の乗ったマアジをサクサクジューシーに

【玉川高島屋初登場】＜店内厨房調理＞

●[バラモン食堂] 長崎県長崎市

松浦アジフライ（半身5枚入）972円

とれたての地場野菜や果物を漬け込みました。

【玉川高島屋大九州展初登場】

●[由布院ピクルス] 大分県由布市

１.野菜ピクルス（ミニマムシイタケ）（150g）810円

２.野菜ピクルス（ミックス：カボチャ、サツマイモ、ゴボウ、ニンジン）（150g）756円

３.フルーツピクルス（スモモ、甘夏）（各150g）各864円

※野菜の収穫状況により内容が変わる場合がございます

熊本県のブランド牛、あか牛とサクサクのパイ生地が調和。

【玉川高島屋大九州展初登場】 ＜実演販売＞

●[パイ専門店 feal] 熊本市西区

１.あか牛ミートパイ（1個）594円

２.アールグレイアップルパイ（1個）594円

＜玉川高島屋限定！＞大自然が育んだ山海の幸が味わえるお弁当

穴子（対馬産）・真鯛（五島産）・くえ（長崎産）・車エビ（天草産）を具材にした贅沢な押し寿司

＜実演販売＞

●[梅ヶ枝荘] 長崎県大村市

玉川高島屋限定 特選押し寿し詰合せ（１折・８貫）2,700円〈各日30点限り〉

※漁獲状況により内容が変更になる場合がございます

佐世保名物レモンステーキと豚の角煮を堪能。

＜実演販売＞

●[菜緒家] 長崎県佐世保市

玉川高島屋限定 レモンステーキ＆豚角煮弁当（1折）2,160円〈各日30点限り〉

吉野鶏めしとブランド原木椎茸「トヨチー二」が入った豪華な2段弁当

＜店内厨房調理＞

●[吉野鶏めし保存会] 大分県大分市

玉川高島屋限定 大分吉野鶏めしトヨチーニ２段弁当（1セット）1,512円〈各日50セット限り〉

地元で人気のスウィーツやおなじみの甘味をご紹介

和栗をふんだんに使った季節限定の濃厚ティラミス。

＜実演販売＞

●[GELATO NATURALE] 福岡市東区

季節限定 和栗のティラミス（シングル）721円

＜実演販売＞

●[かさの家] 福岡県太宰府市

梅ヶ枝餅（5個）751円

●[松翁軒] 長崎県長崎市

カステラ（0.6号・350ｇ）1,458円

自慢のご当地グルメや名産品が一堂に

●[桑水流畜産] 宮崎県小林市

黒豚みそ漬（冷凍・130ｇ）864円

●[博多 芳々亭] 福岡市博多区

博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌）（2人前）各3,240円

●[岩崎本舗] 長崎県長崎市

長崎角煮まんじゅう（冷凍・５個入）2,951円

●[博多料亭 稚加榮] 福岡市中央区

化粧箱入り辛子明太子（370ｇ）5,940円

●[浜田水産] 長崎県宮崎市

１.浜ちり（天日干しちりめん）（100ｇ）1,296円

２.峰山椒（100ｇ）1,512円

●[大東園] 福岡市博多区

博多ユッケジャン（冷凍・420ｇ）1,296円

●[下窪勲製茶] 鹿児島県南九州市

特別限定品 鹿児島産 知覧抹茶 澪月（30g）2,160円〈100点限り〉

焼酎大陸・九州から銘酒が勢揃い！

１.[姫泉酒造] 宮崎県日之影町 白く（芋焼酎、1.8リットル）2,915円

２.[薩摩酒造] 鹿児島県枕崎市 紫五膳（芋焼酎、720㎖）1,870円

３.[薩摩酒造] 鹿児島県枕崎市 から芋さんありがとう（芋焼酎、1.8リットル）3,300円

４.[甲斐商店] 鹿児島県伊佐市 伊佐美（芋焼酎、1.8リットル）3,190円〈90本限り〉※お一人様1点限り

５.[三岳酒造] 鹿児島県屋久島町 三岳（芋焼酎、900㎖）1,422円〈60本限り〉

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※価格は消費税を含む総額で表示しております。

※食料品の写真はイメージ・調理・盛り付けの一例です。