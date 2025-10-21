世界的立体アート作家【チャールズ・ファジーノ】の展覧会がパルクアベニュー・カワトクで開催！！

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

ニューヨークを拠点に世界で活躍し、今年５０周年を向かえる3Dポップアーティスト、チャールズ・ファジーノの絵画展がパルクアベニュー・カワトク ５階ギャラリーカワトクで開催されます。

見ないとわからない色鮮やかな立体アートの世界を、ぜひ会場でご体感ください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

【パルクアベニュー・カワトク】 10月29日（水）～11月3日（月・祝）

パルクアベニュー・カワトク 5階 ギャラリーカワトク

https://highspirits-art-blog.com/2025/09/30/kawatoku/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JyYahauu3MA ]

「ドジャース・ワールドチャンピオン」

イメージサイズ：約45x30cm

フレームサイズ：約74x57cm

制作年：2024年

「ドジャース・ワールドチャンピオン」は、ロサンゼルス・ドジャースの2024年のワールドシリーズ制覇を記念して描かれた作品です。

「スマイル・デンティスト」

イメージサイズ：約53cm x 33cm

フレームサイズ：約80cm x 58cm

制作年： 2025年

人気の歯医者さんシリーズの新作。大きな歯の上に昇る太陽がとても印象的で、紺色の空が明るくも儚いような雰囲気を演出する一作です。

ファジーノについて

ニューヨーク在住の3Dポップアートの第一人者であるファジーノは2000年より現在に至るまで米国オリンピック委員会公式アーティストとして活躍中。長年に渡りスーパーボウル、メジャーリーグ・オールスターゲームの公式作品を制作し、ディズニー・ライセンスアーティストに選出されるなど輝かしい経歴を持っています。また多くの著名人がファジーノのコレクターであることも有名です。

https://www.fazzino.jp

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/