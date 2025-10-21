前回大盛況のアップサイクル和雑貨ショップが10月31日（金）より“ホワイティうめだ”に再登場！

株式会社絆ホールディングス

株式会社絆ホールディングス（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：下川 弘美）が運営する障害者就労プログラムから生まれたブランド「和柄雑貨工房『絆』」と「アトリエ中大江公園前」が、2025年10月31日（金）～11月9日（日）の期間、大阪梅田の地下街「ホワイティうめだ」にて限定ポップアップショップを出店いたします。

このプログラムは、障害のある方々が地域社会で活躍する機会を提供する施設外就労のモデルです。前回（2025年4月25日～5月11日）出店時には大盛況を博し、多くの皆様に、職人たちの情熱が紡ぐ作品を通じて、社会参加の喜びを実感いただきました。今回は新たに「アトリエ中大江公園前」のアート作品を加え、障害者就労の核心である「自立と創造の絆」を、皆様に届けます。

■出店内容

◆和柄雑貨工房「絆」製品

着物生地をアップサイクルしたバッグ、ポーチ、刺繍小物など、すべて一点もののオリジナル雑貨。施設外就労の場で障害のある職人たちが手作業で丁寧に縫製し日本の伝統織物の美しさを蘇らせます。

今回のオススメ商品：新作コラージュバッグ＆季節感たっぷりのクリスマスリース・ツリー

新作のコラージュバッグ：古着物の断片を融合させた、持続可能なデザイン

コラージュバッグ（トート）コラージュバッグ（サコッシュ）使用イメージ（B4サイズ対応・ノートPC収納可）ストラップの長さ調節可能で、好みの位置にフィット

季節商品：クリスマスリースやツリーで、ぬくもりある空間を演出。クリスマスからお正月まで長く楽しめるアイテムです

飾りの位置を自由にアレンジできる、カスタマイズ可能な クリスマスリース蛇腹式でコンパクトに収納可能。飾りやすく、しまいやすいクリスマスツリー

公式Instagramで作製動画公開中：https://www.instagram.com/p/DPBGohCk1nJ/

◆アトリエ中大江公園前 アート作品

障害のあるアーティストが、自己表現を通じて社会参加を実現するオリジナルアート。施設外就労の創造拠点として、日常のインスピレーションをキャンバスに昇華させます。

オリジナル絵画作品（5,000円）を会場にて販売予定です。（写真：販売作品イメージ、制作風景）

■出店概要

期間：2025年10月31日（金）～11月9日（日）

時間：10:00～21:00

場所：ホワイティうめだ センターモールB16

所在地：大阪市北区小松原町梅田地下街

ホワイティうめだ公式HP：https://whity.osaka-chikagai.jp

■株式会社絆ホールディングスが運営する施設外就労先について

前回出店時の様子（2025年4月25日～5月11日）和柄雑貨工房「絆」

障害のある方々が施設外就労を通じて、和素材のアップサイクル雑貨を制作。手作業の縫製一つひとつに、社会的自立への想い自立への情熱が込められています。

住所：〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目3-4 サンシャイン大手前ビル7F

アクセス：地下鉄谷町四丁目駅「1A出口」より徒歩1分

営業時間：平日10:00～17:00 ※ギャラリー併設（予約不要）

Instagram：https://www.instagram.com/kizuna_hd/（作製動画公開中）

アトリエ中大江公園前

障害者アートを通じた施設外就労の創作拠点。作品制作が、社会参加の橋渡しとなり、地域イベントで活躍するアーティストを輩出しています。

住所：〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2丁目4-3 大平ビル1F

アクセス：地下鉄谷町四丁目駅「4号出口」より徒歩7分

開館時間：月曜日～日曜日 9:30～16:30

お問い合わせ：https://atelier.kizuna-holdings.co.jp/contact/

■株式会社絆ホールディングスについて

- 企業理念：大阪を世界一ユニバーサルな街にする- 経営理念：（社会性 + 事業性）× 人、やりたいことを仕事に、障害者が戦力となって活躍できる会社- 行動指針：障害者の自立を支援する- 【就労支援】自分のやりたい仕事と社会から求められる仕事の両立- 【子ども支援】みらいに向けて生きる力を育む

会社概要：

- 代表取締役：下川 弘美- 本社所在地：〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1丁目2-8 TSKビル8階- 設立：2012年1月11日- 資本金：2,000万円- 事業内容：障害福祉事業、フリースクール事業、その他- オフィシャルサイト：https://www.kizuna-holdings.co.jp