「渡邉徹明 × ぽぷりか」が語るアニメ業界キャリアと創作のリアル。100studio主催のトークイベント「アニメを作る人たちの、これからのアニメ制作の話」を10月30日（木）17時より開催

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上政高）が運営するデジタルアニメーションスタジオ「100studio」は、2025年10月30日（木）にアニメ制作の最前線で活躍するクリエイターを招いたトークイベントを開催いたします。本イベントでは、アニメ監督の渡邉徹明氏と映像作家のぽぷりか氏をゲストに迎え、「アニメを作る人たちの、これからのアニメ制作の話」をテーマに、それぞれのアニメ制作の進め方やキャリアの築き方、今後の業界の変化についてなど、ここでしか聞けないリアルな話を展開予定です。参加形式は対面とオンラインのハイブリッド開催を予定しています。是非、参加をご検討ください。

本イベントのポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/679_1_02a51892306b998a16e0e4f10c2494ee.jpg?v=202510210226 ]

現役クリエイターによるクロストーク

それぞれ異なるバックグラウンドを持つ2人の監督が、アニメ制作の現場やキャリア形成について語り合います。

業界の未来を語る

変化の多いアニメ業界、アニメ制作が今後どう変わっていくのかを展望します。

参加者からの質問に答える「一問一答」コーナー

事前に募集した質問に対して、登壇者がその場で回答。より深い理解と交流の場を提供します。

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

・放送開始時期公開前 TVアニメ『BLACK TORCH』

・放送開始時期公開前 TVアニメ『朱色の仮面』

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

