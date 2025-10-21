赤ワインの甘みと滑らかさ、白ワインの繊細な風味、そして南仏リヴザルドワイン樽の奥深さ。長濱蒸溜所が贈る、三者三様の樽熟成。2025年11月18日(火)より3種同時限定発売いたします。

長浜浪漫ビール株式会社

長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県 長浜市)が運営する日本最小規模のウイスキー蒸溜所「長濱蒸溜所」から、シングルカスクシリーズとなる「シングルモルト長濱 ヴィノ・デ・パゴ レッドワインカスク バッチ 1966」と「シングルモルト長濱 ボルドーホワイトワインカスク バッチ 1563」そして ウイスキーフェスティバル 2024 in 東京 にて実施のシングルカスク総選挙にて第1位に輝いた「シングルモルト長濱 リヴザルド ワインカスク バッチ 2623」3種を限定発売致します。こちらのボトルは2025年11月18日(火)より3種種限定発売いたします。

3種類のシングルモルトが新登場

長濱蒸溜所より、3種の個性豊かなシングルモルトウイスキーが新登場します。この度発売するのは、「ヴィノ・デ・パゴ レッドワインカスク」「ボルドーホワイトワインカスク」「シングルカスク長濱 リヴザルドワインカスク」の3種です。いずれも、厳選された特別な樽で長期間熟成を重ねた、こだわりの逸品となっています。

それぞれの樽が持つ個性を最大限に引き出した、唯一無二の味わいをお楽しみください。

◆シングルモルト長濱 ヴィノ・デ・パゴ レッドワインカスク バッチ 1966

このウイスキーは、2019年6月に蒸留されたノンピート原酒をバーボンクォーターカスクで熟成を開始。2022年4月からは、スペインのワイン法で最高位に格付けされた「ヴィノ・デ・パゴ」の赤ワイン樽で追加熟成を行いました。合計熟成年数は6年。バニラや蜂蜜を思わせる甘やかな香りと、華やかで程よいタンニンが特徴のシングルモルトです。

◆シングルモルト長濱 ボルドーホワイトワインカスク バッチ 1563

このウイスキーは、2017年12月に蒸留されたノンピート原酒をアイラクォーターカスクで熟成させ、3年5ヶ月後に白ワイン樽へリフィルしました。合計熟成年数は7年6ヶ月と、長濱蒸溜所のシングルカスクシリーズの中でも特に長い熟成期間を経ています。白ワイン樽由来のフルーティーでビターなアクセントが特徴です。

◆シングルモルト長濱 リヴザルド ワインカスク バッチ 2623

「ウイスキーフェスティバル 2024 in 東京」で開催されたシングルカスク総選挙において、皆さまからの投票の結果、見事1位に輝いたシングルカスク「シングルモルト長濱 リヴザルド ワインカスク バッチ 2623」を発売いたします。このウイスキーは、2018年11月に蒸留した原酒をアイラクォーターカスクで4年間熟成させました。その後、2022年11月からは、フランス・ルーション地方で造られる酒精強化ワイン「リヴザルドワイン」樽で、さらに2年3ヶ月の追加熟成を行っています。可憐でスパイスの効いたテイストが特長です。リヴザルドワイン樽由来の複雑な風味が加わり、華やかさと力強さを併せ持つ、個性豊かなシングルカスクに仕上がりました。

【商品情報】

商品名：シングルモルト長濱 ヴィノ・デ・パゴ レッドワインカスク カスクストレングス バッチ 1966

容量：500ml

原材料：モルト

アルコール：56.5％

ボトリング本数：311本

参考小売価格：18,000円＋税

【テイスティングコメント】

カラー： 赤みがかったアンバーカラー

アロマ： バニラやココナッツ、蜂蜜を思わせる甘く優しい香り。イチゴジャムや赤いドライフルーツ、オレンジオイル、ベリーのような華やかな香りが広がります。

テイスト： 甘く滑らかでみずみずしい口当たり。ミルクキャンディーのような滑らかさに、クリーミーなバニラやストロベリーのアクセント。余韻では、ほのかに感じられるシナモン様のスパイスがお楽しみいただけます。

【商品情報】

商品名：シングルモルト長濱 ボルドーホワイトワインカスク カスクストレングス バッチ 1563

容量：500ml

原材料：モルト

アルコール：57.3％

ボトリング本数：212本

参考小売価格：20,000円＋税

【テイスティングコメント】

カラー： 深みのある琥珀色

アロマ： オレンジやライチ、クランベリーを思わせるフルーティーでフレッシュな香り。紅茶の茶葉のようなリーフィーなアクセントに加え、ココナッツオイルを思わせる甘くオイリーなアロマが広がります。

テイスト： 穏やかな口当たり。トーストされたオークの香りが広がり、ジンジャーや茶葉のような程よいビターさが全体を引き締めます。

【商品情報】

商品名：シングルモルト長濱 リヴザルド ワインカスク バッチ 2623

容量：500ml

原材料：モルト

アルコール：56.6％

ボトリング本数：330本

参考小売価格：18,000円＋税

【テイスティングコメント】

カラー: 鮮やかなアンバー

アロマ: ホットケーキにメープルシロップをかけたような甘くきめ細やかな香りが、煮詰めたオレンジの香りと共に広がります。爽やかなグレープフルーツの香りがアクセントとなり、紅茶のような上品なタンニンが全体を包み込みます。

テイスト: マスカットや白桃を思わせる、ジューシーでみずみずしい口当たりです。ブラウンシュガーのようなコクのある甘みが感じられ、余韻にはオーク由来の優しいスモーキーな香りが心地よく長く続きます。

