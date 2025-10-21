＜ GELiSM ＞【限定】発光マグ×繊細フラッシュ “ゴールドライト フラッシュマグ”

株式会社ディー・アップ

化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社:東京都港区 代表取締役:塩野 弘明）は、サロン級の美しいトレンドネイルをセルフで気軽に楽しめるジェルネイルブランド 『GELiSM（ジェリズム）』から、冬の限定色3色を発売します。2025年11月1日(土)よりPLAZAとLOFTのジェリズム取扱店舗にて販売開始します。ディーアップ公式オンラインショップでもお求めいただけます。

■ 透明感ベース×発光マグ×繊細フラッシュラメ

ほんのり透け感のあるセミシアーなベースカラーに、まるで発光しているように輝くプラチナゴールドの好反応マグパウダーと、繊細に反射する微粒子のフラッシュラメを贅沢に散りばめた、「ゴールドライト フラッシュマグ」が新登場。

ジェリズムで人気のちゅるんと輝くマグネットカラーに、ブランド初となる繊細フラッシュラメを配合することで、これまでにない透明感・発光感・フラッシュ感がMIXした特別なカラーが誕生しました。ホリデーシーズンにふさわしい、まるで宝石のような輝きを指先に。

■ 黒く沈まないフラッシュネイル

小粒サイズの繊細フラッシュラメが、光を多方向に反射。ベースカラーがラメの影で黒く沈むことなく、どの角度からもキラキラと上品にきらめきます。

透明感のあるピュアな輝きで、手肌がきれいに見える3色です。

新色情報

ジェリズム ジェルポリッシュ 8ml 1,600円（税込1,760円）

●2025年11月1日(土)よりPLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗及びディーアップ公式オンラインショップにて発売

About GELiSM

サロン級の美しいトレンドネイルを

セルフで手軽に楽しめるジェルネイルブランド

GELiSM（ジェリズム）は2024年2月に誕生したジェルネイルブランドです。今では定番化しつつあるセルフジェルネイルをもっと面白く。「自宅でサロン仕上げのような極上ネイルを楽しめるように」仕上がりの美しさとセルフでの使いやすさの両方にこだわりました。

「なんてキレイなんだろう」ふとした瞬間に、自分の指先を眺めて気分を上げる。まるで新しいアクセサリーを纏うように季節や気分で指先をドレスアップ。自分らしい楽しみ方が、きっと見つかります。

■公式オンラインショップ

https://gelism.jp/

■公式Instagram

＠gelism_official https://www.instagram.com/gelism_official/