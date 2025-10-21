有線LANポートがないパソコンやゲーム機でも挿すだけでネットワークに接続！USB-A・USB Type-C用のUSB to RJ45変換ケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、有線LANポートがないパソコンやゲーム機でも、USBポートから有線LAN接続ができるUSB to RJ45変換ケーブル2タイプ8アイテムを新発売いたしました。



有線LANポートを装備していない薄型ノートパソコンやゲーム機のUSBポートに挿すだけで、有線LAN(RJ45)によるネットワーク接続を実現する変換ケーブルです。USB側はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、LAN側はCat6(最大1Gbps)に対応しています。ギガビットの有線接続により、電波干渉の影響を受けにくく、快適かつ安定した高速通信を実現。高画質の動画視聴やオンラインゲームもストレスなく楽しめます。また、ドライバーのインストールが不要で、ケーブルを接続するだけですぐに使用可能です。

さらに「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、MACアドレスで端末が管理されているビジネス環境でも利用できます。USB側のコネクターは「USB Type-C(TM)(USB-C(TM))」と「USB-A」の2タイプを用意し、1m/2m/3m/5mの4種類の長さから選べます。

挿すだけ！USBポートから有線LANでネットワーク接続

- 有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB to 有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。- USB-A to RJ45 LAN変換ケーブルと、USB Type-C to RJ45 LAN変換ケーブルの2タイプをご用意しています。- ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。- 最大伝送速度1Gbps(理論値)に対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。※本製品は、充電・データ転送および映像伝送には対応しておりません。▲ USB Type-C to RJ45タイプ▲ USB-A to RJ45タイプ▲ USB Type-Cポート搭載のゲーム機に！▲ 有線LANポートのない薄型ノートパソコンに！

本製品のMACアドレスを変更できる

- 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社Webサイトからダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。※Windowsのみ対応

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応機器：USBプラグ側:USB-A(LD-AL1Gシリーズ)またはUSB Type-C(LD-CL1Gシリーズ)ポート搭載のパソコン・ゲーム機(Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2など※1)、RJ45プラグ側:RJ45ポート搭載のLANコンセント・ルーターなど- コネクター形状(LD-CL1Gシリーズ)：USB Type-Cプラグ to RJ45プラグ- コネクター形状(LD-AL1Gシリーズ)：USB-Aプラグ to RJ45プラグ- 規格：USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)- 伝送速度：最大1Gbps(理論値)※1：Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch(TM) 2への対応は当社独自の動作検証に基づくものです。※本製品は、充電・データ転送および映像伝送には対応しておりません。PoEには非対応です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。▲ USB Type-C to LAN(RJ45)ケーブルLD-CL1Gシリーズ▲ USB-A to LAN(RJ45)ケーブルLD-AL1Gシリーズ

製品詳細

■USB Type-C to LAN(RJ45)ケーブル

＜1m＞

型番：LD-CL1G10BK

価格：\2,780（店頭実勢価格）\2,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-CL1G10BK.html

＜2m＞

型番：LD-CL1G20BK

価格：\2,880（店頭実勢価格）\2,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-CL1G20BK.html

＜3m＞

型番：LD-CL1G30BK

価格：\3,080（店頭実勢価格）\2,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-CL1G30BK.html

＜5m＞

型番：LD-CL1G50BK

価格：\3,280（店頭実勢価格）\2,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-CL1G50BK.html

■USB-A to LAN(RJ45)ケーブル

＜1m＞

型番：LD-AL1G10BK

価格：\2,780（店頭実勢価格）\2,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-AL1G10BK.html

＜2m＞

型番：LD-AL1G20BK

価格：\2,880（店頭実勢価格）\2,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-AL1G20BK.html

＜3m＞

型番：LD-AL1G30BK

価格：\3,080（店頭実勢価格）\2,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-AL1G30BK.html

＜5m＞

型番：LD-AL1G50BK

価格：\3,280（店頭実勢価格）\2,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LD-AL1G50BK.html

