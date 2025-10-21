『イカゲーム』『パラサイト』の音楽を手がけたチョン・ジェイル、初来日！ チョン・ジェイル/JUNG JAEIL Orchestra Concert開催決定！

株式会社キョードーメディアス

本日10月21日(火) 19時よりチケット先行販売開始！

Netflixドラマ『イカゲーム』、映画『パラサイト 半地下の家族』、そして2025年公開の『Mickey 17』など数々の名作映像作品の音楽を手がけてきた韓国の作曲家チョン・ジェイル。世界中を魅了するその音楽が、ついに2026年2月、オーケストラとともに日本で初披露される。さらに、自身のソロアルバム『Listen』からの楽曲も演奏され、そのうち2曲には韓国の伝統楽器を奏でる実力派ミュージシャン3名が参加し、現代音楽と伝統音楽が交錯する唯一無二のステージを作り上げる。スクリーンを超えて響く、チョン・ジェイルの音楽世界を体感してください。

チケットは、本日１０月２１日（火）1９:００ より先着先行販売を開始します。

―――――――――

最速先行期間：10月21日(火)19:00 ～11/2(日) 23:59 （先着・座席選択あり）

お申込先：

キョードー東京

WEB： https://tickets.kyodotokyo.com/jungjaeil/

電話：0570-550-799（平日11:00～18:00/ 土日祝10:00～18:00）

―――――――――

＜セットリスト＞＊セットリストは変更になる可能性もございます

Netflix ドラマ『イカゲーム』より

1. Moogoonghwa

2. Way Forward

3. I Remember My Name

4. Vote

5. Round and round

6. Pink soldiers

7. Komaya

8. Jung-bae Ya!

9. So it goes

映画『Mickey 17』、『パラサイト 半地下の家族』より

10. Mayhem

11. Nasha

12. Set Off

13. Chaos

14. Opening

15. The Belt of Faith

アルバム『Listen』より

16. Listen

17. Ocean Meets the Land

18. On this road

19. A Prayer

＜出演者プロフィール＞

作曲：チョン・ジェイル/JUNG JAEIL

映画・演劇・オーケストラなど多分野で活躍する韓国の作曲家・音楽監督。映画『オクジャ』（2017年）、『パラサイト 半地下の家族』（2019年）でポン・ジュノ監督とタッグを組み、繊細でジャンルを超えたスコアが国際的に評価されている。Netflixドラマ『イカゲーム』ではシーズン1～3の音楽を担当し、エミー賞にノミネート。ハリウッド・ミュージック・イン・メディア・アワード（HMMA）ではTV番組／リミテッドシリーズ部門で最優秀オリジナルスコア賞を受賞し、韓国人初の受賞を果たす。ジャズピアニストとしての経歴を持ち、17歳で初のソロアルバムをリリース。韓国伝統楽器と西洋音楽を融合した独自のスタイルを築きあげている。2024年には彼の叙情的な感性とミニマルなタッチが際立つソロピアノアルバム『Listen』をリリース。2025年の映画『Mickey 17』でも国際的な活躍を遂げ、現代映画音楽において繊細な表現力と多様なスタイルを追求している。

伝統楽器ミュージシャン：

キム・ユルヒ

韓国の国家無形文化財「パンソリ春香歌」の保持者。2022年にはKBS伝統音楽大賞でパンソリ賞を受賞している。伝統音楽グループ「ウリソリ・バラジ」のボーカリストとしても活動。これまでに『春香歌』『沈清歌』『興甫歌』の全曲上演を行い、特に全州国際ソリフェスティバルと国立劇場の共同制作による創作劇『沈清』では、主人公・沈清役を務めた。韓国国内だけでなく、海外のフェスティバルや放送にも多数出演しており、パンソリの魅力を広く発信している。

イ・ジュニョン

サムルノリ・ニュードットの代表であり、伝統音楽グループ「ウリソリ・バラジ」のメンバーでもある。韓国の国家無形文化財「パンソリ鼓法」の公式な伝承者に認定されており、チュンアン大学芸術学部で講師を務めている。

パク・ソングン

韓国芸術総合学校・伝統芸術学部（民俗芸能専攻）を卒業。キム・ドゥクス率いるサムルノリ楽団の元メンバーであり、現在はサムルノリ・ニュードットのメンバーとして活動している。

指揮：横山奏

1984年札幌生まれ。北海道教育大学札幌校、桐朋学園大学、東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。ダグラス・ボストック、尾高忠明、高関健、中村隆夫、黒岩英臣の各氏に指揮法を師事。2018年「第18回東京国際指揮者コンクール」第２位＆聴衆賞を受賞。国内の数多くのオーケストラと共演している。趣味は登山。NHK-FM「石丸謙二郎の山カフェ」にシーズンゲストとして最多登場し、登山とクラシック音楽などのエピソードを紹介し人気を博している。

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

1911年創立、日本で最も長い歴史をもつオーケストラ。シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。海外公演も積極的に行い、高い注目を集める。1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を、刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

https://www.tpo.or.jp/

公演概要

チョン・ジェイル/JUNG JAEIL Orchestra Concert

2026年2月21日 (土）17:00開演 (16:00開場）

会場：東京文化会館 大ホール

作曲：チョン・ジェイル/JUNG JAEIL

指揮：横山奏

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

【チケット料金（全席指定・税込）】

S席：\11,000

A席：\8,800

B席：\7,700

C席：\ 5,500

※未就学児入場不可

※お一人様1枚チケットが必要です。

※車いすをご利用のお客様は S席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

※ホール内には、エスカレーターやエレベーターはございません。あらかじめご了承ください。

※本公演は映像演出はございません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1kSSK1DZ43Q ]

【お問い合わせ】

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京

宣伝：キョードーメディアス