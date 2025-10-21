株式会社ROLEUP代表・渡邉達也が日本公認会計士協会東京会三多摩会主催「中小企業支援」パネルディスカッションに登壇
株式会社ROLEUP
株式会社ROLEUPより、2025年10月24日（金）に日本公認会計士協会三多摩会にて開催される研修会「中小企業の”事業承継”に向けた支援機関の果たすべき役割と対応策」において、代表の渡邉達也がパネリストとして登壇することをお知らせします。
本研修会は、日本公認会計士協会会員および招待された支援機関を対象として開催されるものです。
イベント概要
本研修会は、中小企業の「事業承継」をテーマに金融機関や事業承継支援機関、専門家が集い、支援の在り方や課題を多面的に議論するものです。
＜講師（パネリスト）＞
・比留間 大輔 氏（日本政策金融公庫 三鷹支店長）
・鷲尾 直紀 氏（多摩信用金庫 価値創造事業部 主任調査役）
・大木 俊之 氏（東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター 統括責任者）
・渡邉 達也 氏（株式会社ROLEUP 代表取締役社長）
ファシリテーター：加藤 弦一郎 氏（三多摩会中小企業支援部 部長）
開催概要
日時：2025年10月24日（金）16:00～17:30
会場：日本公認会計士協会三多摩会事務所
（東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル2階／立川駅南口徒歩5分）
主催：日本公認会計士協会東京会三多摩会
テーマ：「中小企業の”事業承継”に向けた支援機関の果たすべき役割と対応策」
株式会社ROLEUPについて
会社名：株式会社ROLEUP
代表者：代表取締役社長 渡邉達也
所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階
設立：2022年
URL：https://roleup.co.jp