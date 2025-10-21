不思議の国のチョコレートで、愛の魔法にかけられて。ゴディバ「アリスのティーパーティ コレクション」
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、バレンタインに向けて、「アリスのティーパーティ コレクション」を、2026年1月8日（木）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて期間限定販売いたします。
2026年のバレンタインに向けて「アリスのティーパーティ コレクション」を期間限定発売します。
アリスのティーパーティ コレクション
「不思議の国のアリス」の印象的なシーン『ティーパーティ』をイメージしたチョコレートを楽しめる、キュートなコレクション。ティーパーティを彩る色とりどりのフルーツやナッツのケーキ、香り高い紅茶など、愛らしいアリスのキャラクターをイメージしたチョコレートを、物語のシンボルのトランプやティーセット、白うさぎなどを描いた、大人かわいいイラストのパッケージに詰め合わせました。
まごころを贈りあう魅力的なバレンタインにぴったりの、甘くてかわいいコレクションをぜひお楽しみください。
■「アリスのティーパーティ コレクション」限定チョコレート
ハートのエース
香ばしいスペキュロスプラリネを、繊細な薄いミルクチョコレートで包みました。金色のハートをトップに描き、ハートのエースを表現しました。
※スペキュロスパウダー5.8%使用
クール26
100周年を記念してリニューアルされたゴディバのシンボル「クール（ハート形のチョコレート）」。バーガンディーカラーの丸みを帯びたハート形のホワイトチョコレートに、爽やかな酸味のラズベリーガナッシュを閉じ込めました。まろやかな甘さの中に酸味が広がり、甘酸っぱい“キュン”とするようなやさしい気持ちを表現しました。
ティーポット
ティーパーティに欠かせない、見た目もキュートなティーポット形のチョコレート。繊細なアールグレイ風味のガナッシュを、こく深いダークチョコレートに閉じ込めました。香り高いカカオと紅茶の風味を味わえます。
ストロベリー カップケーキ
ストロベリーのコンフィチュールとムースをミルクチョコレートのカップで包みました。ピンク色のクリームに赤いチップをちりばめて、まるでティーパーティを彩るスイーツのようなひと粒です。
カレ ミルクチョコレート ストロベリー
ストロベリー風味のなめらかなミルクチョコレート。
カレ ダークチョコレート フォンダン 50%
香り深い味わいの50%ダークチョコレート。
■アリスのティーパーティ コレクション
「不思議の国のアリス」の印象的なシーン『ティーパーティ』をイメージしたチョコレートを楽しめる、キュートな「アリスのティーパーティ コレクション」。
「アリスのティーパーティ セレクション」
ティーパーティを彩る紅茶やカップケーキなどをイメージした限定チョコレートを、物語のシンボルのトランプやティーセット、いたずら好きなチェシャ猫を描いたハート形のパッケージに詰め合わせました。
（6粒入、12粒入）
「アリスのティーパーティ アソートメント」
ティーパーティを彩る紅茶をイメージしたチョコレートやゴディバの100周年を記念してリニューアルされたハート形のチョコレート、シーズン限定カレなどを、物語のシンボルのトランプやティーセット、白うさぎなどを描いたパッケージに詰め合わせました。
（4粒入、6粒入、9粒入）
「アリスのティーパーティ カレ アソートメント 6枚入」
ストロベリー風味のミルクチョコレートとダークチョコレートフォンダンフレーバーのカレを、チェシャ猫や白うさぎを描いたオリジナルのラッピングで包みました。
■アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント 5粒入」
物語のシンボルのトランプやティーセットなどを描いた、小さなブーケのようなかわいらしいパッケージに、ホワイトチョコレートプラリネ、ミルク、ダーク、2026年バレンタインより新登場のダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせました。
NEW
G キューブ ストラッチャテッラ
イタリアの人気ジェラート“ストラッチャテッラ”をイメージしたひと粒。チョコレートチップ入りのバニラムースをダークチョコレートで包みました。
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ハート缶 10粒入」
大人かわいいタッチで描かれたチェシャ猫や白うさぎをデザインしたハート形の缶に、ホワイトチョコレートプラリネ、ミルク、ダーク、2026年バレンタインより新登場のダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレートを詰め合わせました。
■アリスのティーパーティ バラエティセット、アリスのティーパーティ バンドルセット
「アリスのティーパーティ バラエティセット EC & Outlet」
6種類の限定アイテムをまとめてお買い求めいただける、ゴディバ公式オンライン ショップおよびアウトレット限定販売のバラエティセットです。
※ゴディバ オンラインショップ、アウトレット店限定
「アリスのティーパーティ バラエティセット Outlet」
4種類の限定アイテムをまとめてお買い求めいただける、アウトレット限定販売のバラエティセットです。
※アウトレット店限定
■商品概要
商品名：
「アリスのティーパーティ コレクション」
販売期間：
2026年1月8日（木）～2月15日（日）（予定）
※販売期間は店舗により異なります
取扱店：
全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）
GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）
ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）
種類および価格（税込）：
「アリスのティーパーティ セレクション 6粒入」／3,942円
「アリスのティーパーティ セレクション 12粒入」／6,480円
「アリスのティーパーティ アソートメント 4粒入」／1,620円
「アリスのティーパーティ アソートメント 6粒入」／2,592円
「アリスのティーパーティ アソートメント 9粒入」／4,104円
「アリスのティーパーティ カレ アソートメント 6枚入」／1,134円
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント 5粒入」／972円
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」／1,458円
「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ハート缶 10粒入」／2,430円
「アリスのティーパーティ バラエティセット EC & Outlet」／11,718円
「アリスのティーパーティ バラエティセット Outlet」／6,696円