『学校では教えてくれないシェイクスピア』北村紗衣さんの西荻出張授業を受けてみませんか？申し込み受付中！

株式会社朝日出版社

シェイクスピアが好きな方も、名前は知っているけれど触れたことがない方も、あまりシェイクスピアが好きではないという方も、どなたでも大歓迎！！

「シェイクスピアは世の中とつながり、楽しいことを見つけ、人生を面白くするための便利な窓のようなものです」

その窓から、どんなものがつながって出てくるか、一緒に体感してみませんか。

イベント前半のテーマは『マクベス』です。

10月31はハロウィンですが、11月5日はイングランドで祝われる火祭りであるガイ・フォークス・デイです。

『マクベス』はスコットランドの歴史を扱っていますが、シェイクスピア劇の中でもホラー的な要素が多い作品であり、またガイ・フォークス・デイのもとになった火薬陰謀事件に関する言及もあります。

この講義では『マクベス』をイギリスの歴史の中に位置づけながら楽しむやり方を考えます。

後半では、「北村先生に何でも聞いてみよう！」コーナーを開催します。

シェイクスピアのこと、シェイクスピアに限らず演劇のこと、舞台のこと、映画のこと、何でもご質問にお答えします。

登壇者紹介

北村紗衣

舞台芸術史研究者、批評家

1983年、北海道士別市生まれ。武蔵大学人文学部英語英米文化学科教授。 東京大学の表象文化論にて学士号・修士号を取得後、2013年にキングズ・カレッジ・ロンドンにて博士号取得。 専門はシェイクスピア、フェミニスト批評、舞台芸術史。ウィキペディアンとしても活動する。 著書に『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』(白水社)、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』（書肆侃侃房／のちにちくま文庫）、『批評の教室』（ちくま新書）、『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』（文藝春秋）、『英語の路地裏』（アルク）、『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』（書肆侃侃房）などがある。

【会場参加】終了後、北村紗衣さんのサイン会を開催

開催日時：2025年11月1日(土)14:00～15:30 ※30分前開場

開催場所：西荻のことビル２F 西荻シネマ準備室（東京都杉並区西荻南3-6-2）

チケット料金：\2,200（税込）

【オンライン視聴】見逃しアーカイブ付き

チケット料金：\1,650（税込）

・配信はZoomのウェビナー機能というサービスを使用いたします。

・インターネット接続環境下のPC、スマートフォン、タブレットからご視聴いただけます。

お申込み・詳細はこちらから

https://x.gd/ugZPS

『「名作」と友達になる 学校では教えてくれないシェイクスピア』

著者：北村紗衣

ISBN：9784255013725

発売：株式会社朝日出版社

発売日：2025年9月4日

定価：2,090円（税込）

判型・頁数：四六判・408頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255013725/