オフィスバスターズ、TechShakeと業務提携- フィリピン進出支援を本格展開！

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890）は、東南アジアビジネス支援を行うTechShake（TechShake Asia Inc.）と2025年8月に業務提携を締結しました。本提携により、フィリピン市場進出を目指す日本企業に向け、「パートナー企業マッチング」「法人設立支援」「市場調査・ビジネス開発」「PR・マーケティング支援」「人材採用支援」などをワンストップで提供する体制を整備し、サービスを本格始動いたします。

提携の背景・狙い

近年、グローバル展開や東南アジア市場進出を検討する日本企業が増加しています。その一方で、現地の信頼できるパートナー探し、法制度・文化の理解、販路構築・マーケティング戦略など、現地ビジネスの立ち上げには多くの障壁があります。

オフィスバスターズは、家具・オフィス環境構築や移転支援で培った営業力・現地対応力を強みとしています。一方、Tech Shakeはフィリピン国内に根ざした現地ネットワーク、スタートアップ支援実績、ビジネス開発ノウハウを有しています。両社の強みを融合することで、日本企業のフィリピン進出支援領域において、従来よりも質の高い、信頼性あるソリューション提供を目指します。

両社の役割分担

【株式会社オフィスバスターズ】

・日本企業とのリレーション構築、営業活動

・進出企業への窓口対応、調整・コンサルティング

・現地との橋渡し役

・進出初期段階での現地インフラ構築支援

【TechShake（TechShake Asia Inc.）】

・フィリピン国内ネットワーク構築、現地企業紹介

・法制度・行政対応、法人設立支援

・市場調査、現地マーケティング展開

・人材採用支援、運営体制構築

提携による期待効果

・日本企業はワンストップでフィリピン進出支援を受けられる

・進出リスク低減とスピード向上

・TechShakeにとっては日本企業案件の拡大

・オフィスバスターズは国際展開支援領域を拡充

今後の展開

・2025年後半よりサービス提供開始

・導入企業事例の発信

・他ASEAN地域への拡大

・資本提携などを視野にさらなる連携強化

■本件のお問い合わせ先

株式会社オフィスバスターズ

総合提案事業部

担当:新川

houjin-support@officebusters.com

03-6262-7445

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号

東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

【TechShake（TechShake Asia Inc.）】

所在地：フィリピン

代表者：足立幸太郎 CEO

事業内容：フィリピン市場進出支援、スタートアップ支援、ビジネス開発、法人設立支援、PR・マーケティング、採用支援 等

URL：https://www.techshake.asia

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員