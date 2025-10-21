【サンシャインシティプリンスホテル】≪第 8 弾≫ワイン片手に絵画を描くアート体験ワークショップイベントを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋3-1-5、総支配人: 小田 麻夕美）では、ホテル開業45周年を記念した「45の体験できること」のイベントのひとつとして、「世界一の講師による、世界一丁寧なアート体験。」をテーマにワークショップを展開する「artwine.tokyo」とコラボレーションし、ワイン片手に絵画を描くアート体験ワークショップイベントを2025年11月22日(土)に開催いたします。

本ワークショップのキービジュアル

アニメやアートを中心にさまざまな文化が堪能できる、Entertainment City “IKEBUKURO” にあるホテルとして、今後も街の活性化に寄与しながら、国内外から訪れる人々の感性を刺激するエモーショナルなホテリエンス（ホテル＋エクスペリエンス）を提供してまいります。これらの取り組みを継続することで、池袋の街のエンターテインメントのひとつとして新たなランドマークを目指すとともに、地域の魅力向上や街の発展にも貢献してまいります。

アート体験ワークショップイベントの3つの魅力

◇11月22日のいい夫婦の日に「愛」をテーマに、ゴッホの「星降る夜」、「フラワーペインティング・ミモザ」やモネの「睡蓮、水のエチュード-雲」を描く

◇描く題材に合わせた「スペシャルワイン」とパティシエ特製「ホテルオリジナルのミニパフェ」で大人の贅沢を味わう

◇キャンバスをイメージした真っ白な「IKEPRI CANVAS」で初開催。アートに没入できる特別なひとときを過ごす

フィンセント・ファン・ゴッホ「星降る夜」

「フラワーペインティング・ミモザ」

クロード・モネ「睡蓮、水のエチュード-雲」

アート体験ワークショップイベント 概要

幻想的な星空の下、肩を寄せ合うカップルのロマンチックな作品ミモザの花言葉は「真実の愛」であり、大切な人へ贈られる花愛を連想させる、水面に漂う雲と光のゆらめきが美しい作品COLLABORATION RESTAURANT「IKEPRI CANVAS」ホテルオリジナルのミニパフェ今までのアート体験ワークショップイベント実施時の様子

【販売期間】

2025年11月22日(土)

【販売プラン】

(第1部) 11:00A.M.～1:00P.M. 題材「フィンセント・ファン・ゴッホ「星降る夜」」

(第2部) 2:00P.M.～4:00P.M. 題材「フラワーペインティング・ミモザ」

(第3部) 5:00P.M.～7:00P.M. 題材「クロード・モネ「睡蓮、水のエチュード-雲」」

【料金】

1名さま \9,200

【開催場所】

COLLABORATION RESTAURANT「IKEPRI CANVAS」 (B1)

【ご予約】

2025年10月21日(火)より以下のWebサイト内専用ページにて受付開始。

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/plan/artwine_tokyo8

【お問合せ】

TEL：03-5954-2254 (受付時間：10:30A.M.～6:00P.M.)

※料金には消費税、サービス料、画材、ワイン、ホテルオリジナルのミニパフェ、お持ち帰り用袋が含まれております。

※開催時間によって描く題材が異なります。

※本ワークショップは各種割引対象外となります。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

『artwine.tokyo』

「artwine.tokyo」は、「創作活動による心の癒し」を信条に、忙しい毎日を過ごす大人たちにとっての‟アーティストに戻る場所”を創るべく2022年2月に根津・上野エリアに初の店舗をオープン。

また、昨年2024年1月には日本橋エリアに2号店を出店。

東京藝術大学をはじめとする美大出身の講師陣のガイドのもと、画家の軌跡や絵画のテーマとペアリングしたワインを嗜みながら120分で絵を完成させることができるアートワークショップです。

※上記内容はリリース時点（2025年10月21日）の情報であり、急遽内容の変更や中止・中断となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。