¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄ¹ßÀ THE SEVENTH BATCH¡×2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
Ä¹ÉÍÏ²Ì¡¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¾øÎ¯½ê¡ÖÄ¹ßÀ¾øÎ¯½ê¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò¾øÎ±¸¶¼ò¤Î¤ß¤ò¥ô¥¡¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤ÎÂè7ÃÆ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄ¹ßÀTHE SEVENTH BATCH(¥¶ ¥»¥Ö¥ó¥¹ ¥Ð¥Ã¥Á)¡×¤ò2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè7ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¾øÎ±¤µ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¸¶¼ò¤ò¸·Áª¤·¡¢4¼ï¤Î°Û¤Ê¤ëÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¸¶¼ò¤òÃúÇ«¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢±ü¿¼¤¯Ê£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥ï¥¤¥ó¥«¥¹¥¯¤È¥½ー¥Æ¥ë¥Ì¥«¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¡¢À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥ï¥¤¥óÃ®¤Ç½ÏÀ®¤·¤¿¸¶¼ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¹ü³Ê¤È±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ðー¥Ü¥óÃ®¸¶¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÉ÷Ì£¤È¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥é¥¯¥©ー¥¿ーÃ®¤Ç½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥Ø¥Ó¥êー¥Ôー¥Æ¥Ã¥É¸¶¼ò¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ®¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸°¤È¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥ï¥¤¥óÃ®¸¶¼ò¡£¥ì¥Ã¥É¥ï¥¤¥ó¥«¥¹¥¯¤«¤é¤Ï½Ï¤·¤¿¥Àー¥¯¥Á¥§¥êー¤ä¼ÑµÍ¤á¤¿¥Ù¥êー¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê´Å¤µ¤ò¡¢¥½ー¥Æ¥ë¥Ì¥«¥¹¥¯¤«¤é¤ÏËªÌª¤ä¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¡¢¥â¥ë¥Æ¥£ー¤Ê¥Ðー¥Ü¥óÃ®¸¶¼òÍ³Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¢¥¤¥é¥¯¥©ー¥¿ーÃ®¤Î¥Ø¥Ó¥êー¥Ôー¥Æ¥Ã¥É¸¶¼òÍ³Íè¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥¹¥âー¥ー¤µ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê±ü¹Ô¤¤È¿´ÃÏ¤è¤¤»É·ã¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
<Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê>
2016Ç¯¤ËÄ¹ßÀÏ²Ì¡¥Óー¥ë»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æ²ÔÆ¯¤·¤¿¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤È°Ë¿á»³¡¢Ä¹ÉÍ¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤à¡¢¹ñÆâºÇ¾®µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥ó¥Ó¥Ã¥¯·¿¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤È¶ËºÙ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢ー¥à¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸¶¼ò¤¬Æü¡¹»º¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄ¹ßÀ ¥¶¡¦¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Á
ÍÆÎÌ¡§500ml
¸¶ºàÎÁ¡§¥â¥ë¥È
¥¢¥ë¥³ー¥ë¡§50%
¥Ü¥È¥ê¥ó¥°ËÜ¿ô¡§4,000ËÜ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÜÀÇ
¡Ú¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥«¥éー¡§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥ó¥Ðー¥«¥éー
¥¢¥í¥Þ ¡§ÀÖ¥ï¥¤¥óÃ®Í³Íè¤Î½Ï¤·¤¿¥Ù¥êー¤ä¥Àー¥¯¥Á¥§¥êー¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥¢¥í¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥½ー¥Æ¥ë¥ÌÃ®Í³Íè¤ÎËªÌª¤ä¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¥¹¥âー¥ー¤µ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ê£»¨¤ÇË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÎÁØ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¹¥È¡§¥Ó¥íー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÑµÍ¤á¤¿²Ì¼Â¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤Ê´Å¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡Âè¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¸½¤ì¡¢¥Ø¥Ó¥êー¥Ôー¥Æ¥Ã¥É¸¶¼ò¤¬±ü¿¼¤¤Ê£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄ´ÏÂ¤·¡¢´Å¤µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤µ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤¯Í¾±¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Äó¶¡¡Û
ÈüÇÊ¸Ð¼Ì¿¿²È ÄÔÅÄ ¿·Ìé(Shinya Tsujita)
¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ÉÍ»Ôºß½»¡£
Â©»Ò¤ËÈüÇÊ¸Ð¤ÎÍ¼Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈüÇÊ¸Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤Ê¤ë¡£2023Ç¯¡¢½é¤Î¸ÄÅ¸¡ÖÄ¹ÉÍ¤«¤é¤ß¤¿ÈüÇÊ¸Ð¼Ì¿¿Å¸¡×¤òÃÏ¸µÄ¹ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£2024Ç¯¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¤Ó¤ï¤³ÈÇ¤Ë¤Æ¡Ö¿åÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡ÖUNKNOWN LAKE ÈüÇÊ¸Ð¡×¤ò½ÐÈÇ¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Ä¹ÉÍÏ²Ì¡¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ·¼
½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÄ«ÆüÄ®14-1
TEL¡¡¡§0749-63-4300
FAX¡¡¡§0749-63-4301
http://www.romanbeer.com/
E-Mail¡§toko-eigyo@toko-t.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÔ¸÷(Ä¹ßÀ¾øÎ¯½êÈÎÇäÂåÍýÅ¹)
Ã´Åö¼Ô¡§ÃÝÃæ ¹¯°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî6-16-17 Ä«ÆüÀ¸Ì¿¾åÌî¾¼ÏÂÄÌ¥Ó¥ë1³¬
Tel¡¡ ¡§03-3833-3541
Fax¡¡ ¡§03-3832-6930
E-mail¡§takenaka@toko-t.co.jp