ハロウィンをテーマにした、ディズニーキャラクターたちの「コスビ」が新登場！
株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュア「コスビ」シリーズより、ハロウィンをテーマにした『ディズニー』と『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の新商品を発表いたしました。『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のコスビは、国内ではイオンシネマ限定商品として、10月25日（土）より販売いたします。
【コスビ】 『ディズニー』 シリーズ1 ハロウィン
ハロウィン仕様のディズニーの人気キャラクターを、全高約7～10cmのミニフィギュアとして立体化。
ラインナップは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、ティガー＆ピグレット、スティッチ、チップ、デールの8種。ドラキュラやミイラなどの仮装をした姿となっている。
ミッキーマウス
ミニーマウス
ドナルドダック
プルート
ティガー＆ピグレット
スティッチ
チップ
デール
また、レアな確率で出てくるシークレットとして、蓄光エフェクト付きのドナルドダックが存在！
ドナルドダック（蓄光）／シークレット
それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス。
ラインナップ（8種＋シークレット1種）
・ミッキーマウス
・ミニーマウス
・ドナルドダック
・プルート
・ティガー＆ピグレット
・スティッチ
・チップ
・デール
・ドナルドダック（蓄光）／シークレット
●発売中
●定価：各2,200円（税込）
●著作権表記：(C) Disney
●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」
https://www.toysapiens.jp/item/200028542000.html
【コスビ】 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 シリーズ３
※製品名の一部が変更となりました。（シリーズ1 → シリーズ3）
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックとゼロを、「ハロウィン」をモチーフにした姿で、全高約8～12cmのミニフィギュアとして立体化。ラインナップは、ジャック（キャンドル）、ジャック（びっくり箱）、ジャック（ゴースト）、ジャック（死神）、ジャック（棺桶）、ゼロの6種。
ジャック（キャンドル）
ジャック（びっくり箱）
ジャック（ゴースト）
ジャック（死神）
ジャック（棺桶）
ジャック（棺桶）
ゼロ
また、レアな確率で出てくるシークレットとして、ジャック（キャンドル）の色違いバージョンが存在！
ジャック（キャンドル 色違いバージョン）／シークレット
それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス。
ラインナップ（6種＋シークレット1種）
・ジャック（キャンドル）
・ジャック（びっくり箱）
・ジャック（ゴースト）
・ジャック（死神）
・ジャック（棺桶）
・ゼロ
・ジャック（キャンドル 色違いバージョン）／シークレット
●10月25日（土）劇場オープン時より発売
●定価：各2,200円（税込）
●著作権表記：(C) Disney
●販売店：全国のイオンシネマ