DROASが「妙法湯」とコラボ！数量限定「アールグレイ」洗顔シリーズの先行体験イベントを10月21日より開催

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するクレイビューティーブランド【DROAS


（ドロアス）】は限定「アールグレイ」シリーズの洗顔料が発売前に試せる先行体験イベントを2025年10月21日（火）～10月29日（水）に都内の銭湯「妙法湯(https://myohoyu.com/)」にて開催します。ご来場いただいた方には、DROASのシャンプー・トリートメントのサシェ2種をお渡しします。


また、10月26日（日）限定で、先着100名様に世界のお茶専門店ルピシアの紅茶「アールグレイ」のティーバッグをプレゼントします。


※なくなり次第終了




イベント概要

寒さが厳しくなるにつれて湿度が低下し、肌の乾燥によるキメの乱れやハリ不足により、毛穴が目立ちやすくなります。冬の毛穴目立ちには、肌のうるおいを保ちながら汚れをしっかり除去するケアが重要です。


数量限定のDROAS「アールグレイ」シリーズの洗顔料2種は、ふっくら肌へ導く「モイストナッツバリア成分*1」や「2種のペプチド*2」を配合したもっちり泡で、冬の乾燥毛穴*3へアプローチします。


また、限定の「アールグレイの香り」は深みのあるベルガモットやブラックティー、ウッディーノートがふわりと広がり、肌寒くなる季節にぴったりの心地よい香りです。ぜひこの期間に、DROASの洗顔体験をお楽しみください。



*1 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（エモリエント成分）


*2 パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-７（全て保湿成分）　*3 汚れや乾燥による毛穴の目立ち


【開催期間】

・2025年10月21日（火）～ 10月29日（水）


【実施施設】

・妙法湯(https://myohoyu.com/)（東京都豊島区）　


【設置商品】

・ドロアス　クレイクリアウォッシュ　アールグレイの香り


・ドロアス　クレイマイルドスクラブウォッシュ　アールグレイの香り


（商品詳細はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000855.000012002.html)をご覧ください）





イベント内容

１．【11月1日より順次発売】DROASの洗顔「アールグレイ」シリーズを先行体験できる


「アールグレイ」シリーズ商品を「妙法湯」シャワーエリアに設置します。



２．DROASのシャンプー・トリートメントや、ルピシア「アールグレイ」ティーバッグをプレゼント


ご来場いただいた方に、DROASのシャンプー・トリートメントの


2連サシェ（シルキークレンズ、ダメージリペアの2種）をお渡し


します。さらに10月26日（日）限定で、先着100名様に世界のお茶専門店ルピシアの紅茶「アールグレイ」（ティーバッグ 一煎袋）を


プレゼントします。



※なくなり次第終了





写真はイメージです

商品概要

■ドロアス　クレイクリアウォッシュ　アールグレイの香り


・容量／価格： 120g／990円（税込）







■ドロアス　クレイマイルドスクラブウォッシュ　アールグレイの香り


・容量／価格： 120g／990円（税込）






DROAS

